Фото: Медиа-служба СБР

в Ханты-Мансийске прошли стартовые гонки первого этапа Кубка России. Сильнейшие спортсмены России и приглашенные биатлонисты из Белоруссии открыли новый зимний сезон.

Первыми на старт вышли мужчины, которые преодолели спринтерскую гонку на 10 км. В Ханты-Мансийске с утра были сложные погодные условия, организаторы даже думали о переносе стартов, но все же спортсмены вышли на трассу, знатно утеплившись.

В мужской части соревнований Свердловскую область представлял Кирилл Бажин, который ушел в гонку под 33-м номером. Кирилл допустил одну осечку на первом огневом рубеже, при этом чисто отработал на стойке. На финише Бажин показал девятый результат с отставанием от победителя на одну минуту. Лучшее время показал Карим Халили, вторым стал Александр Логинов, третий - Петр Пащенко.

Следом на старт вышли женщины, где представительство Свердловской области было более внушительным: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Антонина Кирсанова. Побороться за призы свердловчанкам помешала стрельба: Ирина Казакевич допустила по одному промаху на каждом из огневых рубежей, а Тамара Дербушева, которая шла после первой стрельбы среди лидеров, совершила две осечки на стойке. На финише Тамара показала пятый результат, а Ирина - шестой. Остальные представительницы Свердловской области оказались за пределами первой двадцатки. Победительницей спринта стала Анастасия Гореева, второй результат у Натальи Гербуловой, третий - у Виктории Сливко.

- Хорошие ощущения. Морозные. Было тяжело, как и всем. Гонка на грани отмены, ожидание. Всех поздравляю с началом сезона, перед ним всегда серьезный мандраж. Не знаешь, как готовы твои соперники и ты сам. Все сложилось неплохо, даже неожиданно. Я удивлен: по ощущениям все было тяжело. Рассчитывал разгоняться по ходу первых стартов, но неожиданно, что получилось в первой гонке, - сказал после гонки Карим Халили.

Завтра, 26 ноября, состоятся гонки преследования. Завершится этап в воскресенье мужской и женской эстафетными гонками.