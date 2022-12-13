Биатлонисты добрались до «Жемчужины»

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В Тюмени завершился третий этап Кубка России по биатлону. Сильнейшие спортсмены России и Белоруссии соревновались на главном биатлонном комплексе страны – «Жемчужина Сибири».

В этом году география этапов Кубка России значительно расширилась. К примеру, биатлонисты уже съездили в Уват, а следующий этап проведут в Уфе (с 15 по 18 декабря). Но вместе с очевидными преимуществами этого нововведения для зрителей в регионах существуют и минусы, которые прочувствовали на себе биатлонисты.

Во-первых, спортсмены столкнулись с погодными проблемами: на этапах в Ханты-Мансийске и Увате организаторы отменили несколько гонок, температура воздуха опускалась до -26 градусов. Во-вторых, если в Ханты-Мансийске с инфраструктурой все было в порядке, то вот в Увате многие биатлонисты жаловались на уровень трассы. По словам спортсменов, в некоторых местах дистанции было настолько мало снега, что из-под него просвечивал асфальт. И, конечно, биатлонисты, которые в прошлом году выступали на этапах Кубка мира, не были к такому готовы.

– Насколько бы я нb любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации: к трассе и ко всему. Асфальт – это не те условия, при которых мы должны выступать, – сказал после гонок в Увате свердловчанин Кирилл Бажин в эфире «Матч ТВ».

Третий этап Кубка России проходил в Тюмени на «Жемчужине Сибири», и здесь все было на высшем уровне. Тюменская арена считается лучшим биатлонным комплексом в стране и принимала российский этап Кубка мира в далеком 2018-м году.

Стартовал этап с двух спринтерских гонок. Все три старта пропустил единственный представитель Свердловской области – Кирилл Бажин, который после этапа в Увате заболел. В спринте у мужчин первенствовал Эдуард Латыпов, второй результат показал Роман Еремин, третий – Андрей Вьюхин. Интересно, что в гонке преследования ни один из призеров спринта не попал на пьедестал. В пасьюте сильнейшим оказался Карим Халили, вторым к финишу пришел Александр Поварницын, третьим – Даниил Серохвостов.

В женской части соревнований у свердловчан также не обошлось без потерь: Наталия Шевченко почувствовала слабость и пропустила две стартовые гонки. Женский спринт выиграла Елизавета Каплина, второй стала Екатерина Носкова, третьей – Анастасия Гореева. Свердловчанки Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко расположились на пятой и шестой позициях. В гонке преследования Екатерина Носкова и Елизавета Каплина поменялись местами, финишировав первой и второй, соответственно. Бронзовую медаль завоевала Виктория Сливко, оставив Анастасию Шевченко и Ирину Казакевич рядом с подиумом: у них четвертая и пятая позиции.

Закрыли тюменский этап масс-старты. Первыми на дистанцию отправились мужчины, лучший результат показал Даниил Серохвостов, опередивший на 20 секунд Ивана Колотова. А вот за бронзу развернулась настоящая борьба, которую в разножке на финише выиграл Эдуард Латыпов: он выиграл у Карима Халили 0,1 секунды.

У женщин борьба на финише была за золото. Анастасия Гореева и свердловчанка Тамара Дербушева устроили разборку на последней прямой, где сильнее оказалась Сливко, выигравшая у Тамары 1,3 секунды. Замкнула тройку призеров Виктория Сливко.

В общем рейтинге Кубка России после трех этапов у женщин лидирует Виктория Сливко (241 балл), свердловчанки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева идут на четвертой и шестой позициях (207 и 200 баллов соответственно). У мужчин в лидерах Карим Халили (285 баллов), Кирилл Бажин, пропустивший этап, опустился на 26-ю позицию (90 баллов).