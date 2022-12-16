Анастасия Шевченко три из четырех огневых рубежа прошла на ноль. Фото: Медиа-служба СБР

В Уфе стартовал четвертый этап Кубка России по биатлону. В первый соревновательный день сильнейшие спортсмены страны принимали участие в индивидуальных гонках. Одна из шести медалей – серебряная – досталась команде Свердловской области.

Зимний сезон у отечественных биатлонистов довольно быстро набирает обороты. Спортсмены уже успели побывать в Ханты-Мансийске, Увате и Тюмени, добрались до Уфы, а завершат уходящий год в Рязани.

В Башкирии первыми на старт 20-километровой индивидуальной гонки вышли мужчины. Вернулся в строй единственный представитель Свердловской области Кирилл Бажин: он пропустил предыдущий этап из-за болезни. Кирилл ушел на дистанцию под седьмым номером и первые три огневых рубежа отстрелял на ноль, но на заключительном этапе допустил один промах. С одной штрафной минутой Кирилл долгое время после финиша находился на первой строчке, но в конечном итоге его отодвинули на пятую позицию. Это лучший результат в сезоне для свердловского биатлониста. Если бы не промах на заключительной стрельбе, то Кирилл был бы в тройке призеров. Победителем гонки стал Александр Поварницын, на втором месте оказался Эдуард Латыпов, на третьем – Ильназ Мухамедзянов.

– Самочувствие хорошее, получилось отработать гонку. Не знал, чего от себя ожидать, как будет работаться, но получилось успешно, я скажу. Самое главное здесь – работа на огневом рубеже. Чуть медленнее отработал, не рисковал, но уверенно. Промах – поверил в себя немного, наверное, все-таки ноль был, – сказал после гонки Кирилл Бажин.

Следом на старт вышли женщины, которым предстояло преодолеть 15 км. Первой из свердловчанок на дистанцию отправилась Анастасия Шевченко, у которой, как и у Бажина, тоже был седьмой номер. И, так же как и Кирилл, Анастасия успешно справилась с первыми тремя огневыми рубежами. Но с заключительной стрельбой возникли проблемы. А причиной этому послужило… отсутствие крика тренера.

– Я смотрела гонку парней и видела, что на четвертом рубеже вообще никто не справился из лидеров. И когда я приехала на него, то у меня были мысли, что это очень тяжело для меня тоже. На первой стойке мне крикнул Михаил Викторович Шашилов, и у меня получилось собраться. На второй я тоже ждала, что Михаил Викторович крикнет, но ответа не было. Психологически просто не справилась, – сказала после финиша Анастасия Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Без крика своего наставника Шевченко допустила два промаха и получила две штрафные минуты. Но это не помешало ей попасть в призеры гонки, так как проблемы со стрельбой были и у соперниц. Победительницей стала Анастасия Гореева, также допустившая на последнем рубеже два промаха. У Анастасии Шевченко серебро, у Виктории Сливко – бронза. Еще одна свердловчанка – Ирина Казакевич – не справилась с первой стойкой, допустив аж три промаха, и заняла четвертое место. Другие представительницы региона выступили хуже: у Наталии Шевченко 15-е место, у Тамары Дербушевой - 27-й результат (Тамара допустила пять промахов на первом этапе, а общее число ошибок – восемь), Антонина Кирсанова - 29-я.

Четвертый этап Кубка России в Уфе продолжится в выходные. Сегодня, 17 декабря, состоятся мужской и женский спринты, а в воскресенье, 18 декабря, пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

А завершат 2022-й год биатлонисты в Рязани, где состоится третий этап Кубка Содружества, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии. Первые два этапа турнира проходили летом на лыжероллерах, а этап в Рязани станет своеобразным аналогом «Рождественской гонки» и пройдет в экспериментальном формате и с новыми гонками, которые придумали организаторы. Старты состоятся 24 и 25 декабря.

Топ-10 рейтинга Кубка России Женщины: 1. Виктория Сливко – 289 очков. 2. Елизавета Каплина – 266 очков. 3. Анастасия Гореева – 260 очков. 4. Ирина Казакевич – 250 очков. 5. Екатерина Носкова – 242 очка. 6. Тамара Дербушева – 214 очков. 7. Наталья Гербулова – 194 очка. 8. Лариса Куклина – 193 очка. 9. Анастасия Шевченко – 187 очков. 10. Алина Кудисова – 186 очков. Мужчины: 1. Карим Халили – 328 очков. 2. Иван Колотов – 277 очков. 3. Даниил Серохвостов – 276 очков. 4. Эдуард Латыпов – 271 очко. 5. Александр Поварницын – 245 очков. 6. Никита Поршнев – 220 очков. 7. Александр Корнев – 191 очко. 8. Ильназ Мухаметзянов – 191 очко. 9. Роман Ерёмин – 187 очков. 10. Андрей Вьюхин – 180 очков. … 22. Кирилл Бажин – 129 очков.