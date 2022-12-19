Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (справа), Виктория Сливко и Евгений Гараничев (в центре), Ирина Казакевич и Александр Поварницын (слева) с медалями Кубка России. Фото: Медиа-служба СБР

В Уфе завершился четвертый этап Кубка России по биатлону. Свердловские спортсмены на этих соревнованиях завоевали одну медаль для региона и одну – для УрФО.

«Областная газета» уже писала о том, что этап стартовал с двух индивидуальных гонок. В женской свердловчанка Анастасия Шевченко завоевала серебряную медаль, а Ирина Казакевич показала четвертый результат. В мужской гонке единственный представитель региона Кирилл Бажин расположился на пятой позиции.

Продолжили соревнования двумя спринтами.

У женщин среди свердловских спортсменок вновь лучший результат показала Анастасия Шевченко. Она прошла оба огневых рубежа на ноль, но этого ей не хватило для того, чтобы забрать еще одну медаль этапа: у Анастасии четвертый результат. В десятке сильнейших также оказалась свердловчанка Тамара Дербушева: у нее восьмое время. Победила в этой гонке Елизавета Каплина, второе место заняла Екатерина Носкова, третье – Наталья Гербулова.

В мужской части соревнований Кирилл Бажин не справился со стрельбой. Свердловчанин допустил по два промаха в каждой стрельбе и занял лишь 42-е место. Лучший результат показал Александр Корнев, второй результат у Максима Цветкова, третий – у Даниила Серохвостова.

Завершился последний этап Кубка России в 2022 году двумя эстафетами: смешанной и сингл-микстом.

В сингл-миксте, где в команде по два участника (мужчина и женщина) Свердловскую область представили Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, которые уже далеко не в первый раз составляли спортивную пару. При этом было и две сборные Уральского федерального округа: свердловчанка Ирина Казакевич бежала в паре с тюменцем Александром Поварницыным (УрФО-1), а другая свердловчанка – Антонина Кирсанова – составила дуэт с Алексеем Чулевым (УрФО-2). Основная борьба за медали развернулась между свердловской парой, первой уральской командой и командой Тюменской области – Викторией Сливко и Евгением Гараничевым. Именно эти три сборные с первого же этапа оторвались от всех остальных, менялись друг с другом местами и в итоге разыграли все три комплекта медалей. Первыми к финишу пришли Сливко и Гараничев, на втором месте оказались Казакевич и Поварницын, на третьем – Дербушева и Бажин.

В смешанной эстафете (команду составляют два мужчины и две женщины) у Свердловской области традиционно не хватило мужчин, поэтому Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко объединились с Дмитрием Абашевым и Александром Поповым из Ямало-Ненецкого автономного округа и представили сборную УрФО. Но для борьбы за медали не хватило точной стрельбы. Анастасия и Наталия в сумме сбегали четыре штрафных круга, еще один круг прибавил Дмитрий. Александр на заключительном этапе прошел две стрельбы на ноль и поднял команду с седьмого на итоговое шестое место. Победителями стали представители ХМАО-Югры, на второй позиции оказалась сборная Северо-западного федерального округа, а на третьей – вторая югорская команда.

Пятый этап Кубка России состоится уже в 2023 году – с 12 по 16 января в Рыбинске. Но в уходящем году у биатлонистов будет еще один старт. 24 и 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.