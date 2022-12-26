Рязанский дебют

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В Рязани прошел третий по счету (из шести запланированных) и первый зимний этап Кубка Содружества по биатлону. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. У свердловчан одна медаль – бронзовая.

Редкий формат

Для Рязани это были первые соревнования, на которых местные болельщики смогли увидеть выступление олимпийских чемпионов и призеров. В программе этапа были предусмотрены четыре гонки: мужские и женские суперспринты и масс-старты.

Суперспринт – гонка не новая, но включается в программу соревнований нечасто. Она делится на два этапа: сначала биатлонисты бегут классический спринт с двумя огневыми рубежами, который является своеобразной квалификацией: дистанция составляет 4,5 км (три круга по 1,5 км), а стартуют спортсмены с промежутком в 15 секунд. По результатам определяются 30 лучших биатлонистов, которые продолжают выступление во втором (финальном) этапе. Спустя два часа спортсмены стартуют с общего старта и бегут классический масс-старт: четыре огневых рубежа и 7,5 км дистанции.

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Единственному представителю Свердловской области Кириллу Бажину удалось успешно преодолеть квалификацию: с одним промахом Кирилл показал 14-й результат. В тройке сильнейших были белорус Антон Смольский, а также россияне Кирилл Стрельцов и Карим Халили. А вот в финальном этапе расклад сил изменился. Белорусские спортсмены сумели превзойти российских биатлонистов – как в стрельбе, так и ходом на дистанции – и заняли три места в первой пятерке, завоевав при этом золото и серебро. Победителем гонки стал белорус Иван Тулатин, вторым финишировал его партнер по команде Антон Смольский, а бронзовую медаль получил уроженец Серова Василий Томшин, представляющий Санкт-Петербург.

В женской части соревнований представительство Свердловской области было куда более масштабным. Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко сумели успешно пробиться в финальный этап, пройдя квалификацию. Однако побороться за медали им не удалось. После двух огневых рубежей в лидирующей группе находилась Ирина Казакевич, не допустившая ни одного промаха. Зато на третьей стрельбе Ирина не закрыла все мишени, получила пять штрафных кругов и выбыла из борьбы за медали. Тамара Дербушева была стабильнее в стрельбе и с тремя промахами оказалась рядом с пьедесталом, показав четвертый результат. Как и у мужчин, в женском суперспринте победа досталась представительнице Белоруссии – Динаре Алимбековой. Серебро и бронза у россиянок Натальи Гербуловой и Елизаветы Каплиной.

Мужчины взяли реванш, женщины – нет

Российские биатлонисты смогли поквитаться с соперниками из Белоруссии в масс-старте во второй соревновательный день. С первых огневых рубежей в лидерах были исключительно россияне, причем после каждой стрельбы они менялись позициями. На заключительный огневой рубеж вместе приехали Роман Еремин, Василий Томшин и Степан Данилов. Первые двое отработали на ноль и ушли разбираться за золото (Томшин и Еремин не допустили в гонке ни одной осечки), а вот Данилов промахнулся и лишил себя бронзовой медали. Роман Еремин расправился с Василием Томшиным и стал победителем гонки, Василий финишировал вторым, а третье место досталось белорусу Никите Лобастову. Свердловчанин Кирилл Бажин показал 15-й результат.

А вот в женской части соревнований побороться с доминирующей Динарой Алимбековой не получилось. Олимпийская чемпионка – 2018 допустила промах только на первой стрельбе, в дальнейшем она действовала безошибочно и на финиш пришла первой. Составить ей конкуренцию могла Тамара Дербушева, но на последнем рубеже свердловчанка допустила обидный промах и лишилась шансов на золото. Тамара ушла на заключительный круг на втором месте, но ее сумела догнать партнерша по команде Виктория Сливко. Вместе они добрались до финиша, где на секунду быстрее оказалась Сливко: у Виктории – серебро, у Тамары – бронза. В десятке сильнейших оказались еще две свердовчанки: у Анастасии Шевченко шестой результат, у Наталии Шевченко – десятый.

Это был заключительный старт для отечественных биатлонистов в уходящем году. С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России, а с 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) состоится четвертый этап Кубка Содружества.

Рейтинг Кубка Содружества Мужчины: 1. Антон Смольский (Белоруссия) – 858. 2. Антон Бабиков – 821. 3. Эдуард Латыпов – 777. 4. Карим Халили – 750. 5. Кирилл Бажин – 746. Женщины: 1. Наталья Гербулова – 830. 2. Динара Алимбекова (Белоруссия) – 813. 3. Тамара Дербушева – 811. 4. Ирина Казакевич – 790. 5. Елизавета Каплина – 759.