Свердловские биатлонисты ведут борьбу с супругами из Белоруссии

Свердловчанка Тамара Дербушева идет на третьем месте в общем зачете Кубка Содружества. Медиаслужба СБР.

В Раубичах (Белоруссия) завершился четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. Помимо классических стартов этап включал в себя «гонку чемпионов», в которой приняли участие именитые биатлонисты России и Белоруссии.

«Областная газета» уже писала о том, что стартовал этап с женской спринтерской гонки, где представительницы Свердловской области показали отличный результат: Наталия Шевченко заняла второе место, уступив лишь Ларисе Куклиной, а Анастасия Шевченко показала третий результат. В шестерке сильнейших оказались еще две свердловчанки: Тамара Дербушева и Ирина Казакевич (пятая и шестая позиции соответственно).

Продолжились соревнования мужской спринтерской гонкой, наш регион представлял Кирилл Бажин. Он допустил один промах на второй стрельбе и в итоге показал 14-й результат. Победителем гонки стал белорус Дмитрий Лазовский, второе и третье места достались россиянам Даниилу Серохвостову и Кариму Халили.

Несмотря на то что у сборной Свердловской области были отличные шансы на медали в женской гонке преследования, наши спортсменки остались без наград во второй гонке этапа. Ближе всех к пьедесталу оказалась Анастасия Шевченко, которая поменялась местами с Динарой Алимбековой (в спринте лидер белорусской команды была на четвертой позиции). Остальные свердловчанки не справились со стрельбой: Ирина Казакевич провалила третий рубеж, не закрыв ни одной мишени, у Тамары набралось шесть промахов за четыре стрельбы, у Наталии Шевченко – восемь. Как итог – 9-я, 11-я и 12-я позиции соответственно. Кирилл Бажин не сумел улучшить свою позицию по сравнению со спринтом: в гонке преследования он финишировал на 15-м месте.

Завершился этап масс-стартами. У женщин после трех кругов Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Наталия Шевченко располагались в восьмерке сильнейших и вполне могли претендовать на медали, так как отставание было небольшим, но заключительная стрельба не удалась всем троим спортсменкам: у Ирины три промаха, у Тамары два, у Наталии – четыре. Это не позволило им бороться за награды турнира. В мужской части соревнований Кирилл Бажин показал лучший результат на этом этапе, заняв итоговое 13-е место.

Бонусом для белорусских зрителей стала «гонка чемпионов», в которой приняли участие именитые белорусские и российские биатлонисты. Она прошла в формате одиночной эстафеты (один мужчина и одна женщина), на старт вышел даже президент Союза биатлонистов России уроженец Североуральска Виктор Майгуров. В итоге победителями гонки стали россиянка Екатерина Шумилова и белорус Сергей Новиков.

Следующий этап Кубка Содружества стартует уже 26 января и продлится до 29 января. На данный момент лидером турнира в общем зачете у мужчин является белорус Антон Смольский (вторым идет Антон Бабиков, третьим – Эдуард Латыпов), а у женщин – его супруга Динара Алимбекова (на второй позиции Наталья Гербулова, на третьей – Тамара Дербушева).