Свердловчанки преследуют олимпийскую чемпионку

Свердловчанка Тамара Дербушева (на фото) является главной конкуренткой лидера Кубка Содружества - олимпийской чемпионки Динары Алимбековой. Фото: Медиа-служба СБР

В Раубичах (Белоруссия) стартовал пятый, предпоследний, этап Кубка Содружества по биатлону, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Представители Свердловской области уже сумели завоевать две награды.

Начался этап с мужской спринтерской гонки. Единственный представитель нашего региона – Кирилл Бажин – бежал ее в свой день рождения. Но сделать самому себе подарок на 25-летие ему не удалось. Кирилл допустил два промаха на первом огневом рубеже. В дальнейшем он исправился, идеально прошел второй этап, но побороться за высокие места не сумел – 23-е место. Выиграл гонку россиянин Эдуард Латыпов, опередивший коллегу по сборной Даниила Серохвостова, а также лидера белорусской команды Антона Смольского, которые заняли второе и третье места соответственно.

Зато в женской спринтерской гонке свердловчанки выступили лучше. Ирина Казакевич и Тамара Дербушева ушли на старт в первых рядах (у Ирины был четвертый стартовый номер, у Тамары – третий) и сразу же захватили лидерство. Дербушева отработала обе стрельбы на ноль и, казалось, покажет лучший результат. Но Ирина Казакевич даже с одним промахом на втором огневом рубеже сумела опередить подругу и занять промежуточное первое место. Никто не мог приблизиться к свердловчанкам, и долгое время они были на первых двух строчках. Но в конце гонки стартовала лидер общего зачета Кубка Содружества – белоруска Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка. Она, как и Тамара Дербушева, отстреляла идеально, но с темпом Казакевич тоже не смогла справиться. На финише Алимбекова показала второй результат, уступив Ирине три секунды и опередив Тамару на десять секунд. Тем не менее, у свердловчанок остались две медали – золото и бронза.

– У меня тенденция ошибаться последними двумя выстрелами. Сейчас хотя бы смогла закрыть пятый. В этом сезоне у нас очень плотная конкуренция. Динара Алимбекова практически одна борется против нас и хорошо справляется с этим. Все-таки она лидер Кубка Содружества и спортсмен очень высокого класса, – сказала Ирина Казакевич после финиша.

Динара Алимбекова продолжает лидировать в общем зачете, у нее 1232 очка. Тамара Дербушева преследует белоруску, имея в своем активе 1194 очка. На третьем месте располагается Наталья Гербулова (1189 очков), а на четвертом – Ирина Казакевич (1188). В десятке сильнейших еще одна свердловчанка – Анастасия Шевченко (восьмое место, 976 очков).

В мужском зачете лидирует супруг Динары Алимбековой – Антон Смольский (1259 очков). Свердловчанин Кирилл Бажин располагается на шестой позиции (1048 очков).

Сегодня, 28 января, состоятся две гонки преследования, а завершится этап завтра, 29 января, когда пройдут мужской и женский масс-старты. Заключительный этап турнира состоится с 9 по 12 марта в Тюмени.