Свердловских биатлонистов подвела стрельба

Ирина Казакевич выиграла две медали в Раубичах и поднялась на второе место в рейтинге Кубка Содружества. Фото: Денис Костюченко/Белорусская федерация биатлона.

В Раубичах (Белоруссия) завершился пятый – предпоследний – этап Кубка Содружества по биатлону, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Представители Свердловской области завоевали на этапе три медали.

«Областная газета» уже писала о том, что стартовал этап с двух спринтерских гонок. В мужской части соревнований Кирилл Бажин, представляющий наш регион, занял 23-е место. Зато в женском спринте свердловчанки завоевали сразу две награды: Ирина Казакевич выиграла старт, а Тамара Дербушева показала третий результат.

Продолжился этап гонками преследования. Кириллу Бажину не удалось улучшить свои позиции: пять промахов на огневых рубежах привели к тому, что Кирилл финишировал лишь 29-м. Подвела стрельба и представительниц Свердловской области в женской гонке преследования. Ирина Казакевич отлично справилась с первыми двумя огневыми рубежами и сохраняла лидерство. Но на третьей и четвертой стрельбах она допустила по два промаха, что откинуло ее на третье место. У других свердловчанок также были промахи: у Анастасии Шевченко три (седьмое место), у Тамары Дербушевой тоже три (11-е место), у Наталии Шевченко шесть (13-е место).

В заключительный соревновательный день этапа состоялись два масс-старта. На этот раз свердловчане остались без медалей. Кирилл Бажин с шестью промахами финишировал 21-м. В женской гонке ближе всех к подиуму была Анастасия Шевченко, которая допустила две осечки на третьем огневом рубеже. После заключительной стрельбы Анастасия уходила на третьей позиции, но на финишном круге ее обогнала Анастасия Батманова, завоевавшая бронзу, у Шевченко – четвертый результат. Три другие представительницы региона финишировали друг за другом в конце первой десятки: у Тамары Дербушевой восьмая позиция (четыре промаха), у Ирины Казакевич девятая (шесть промахов), у Наталии Шевченко десятая (шесть промахов).

Заключительный этап Кубка Содружества состоится в Тюмени в начале марта.

В женском общем зачете турнира продолжает лидировать белоруска Динара Алимбекова (1448 очков). На вторую позицию переместилась Ирина Казакевич (1386), замыкает тройку лидеров Виктория Сливко (1378). В десятке сильнейших еще две представительницы нашего региона: Тамара Дербушева (четвертое место, 1372 очка) и Анастасия Шевченко (восьмое место, 1173 очка).

У мужчин в лидерах находится муж Динары Алимбековой – Антон Смольский (1481 очко), у Кирилла Бажина седьмая позиция (1158 очков).