С медалями, но без глобусов

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В Чайковском завершился шестой заключительный этап Кубка России по биатлону. Свердловские спортсмены завоевали три медали и заняли высокие места в общем рейтинге.

Возвращение Мироновой и свердловские медали

В Чайковский женская сборная Свердловской области приехала в боевом составе. Даже больше: свой первый старт в сезоне провела серебряный призе Олимпиады в Пекине - Светлана Миронова. У свердловчанки были проблемы со здоровьем, из-за которых она пропустила практически весь сезон и готовилась по индивидуальной программе.

Стартовал этап с женской спринтерской гонки, где свердловские спортсменки сразу же сумели завоевать медаль. Ирина Казакевич допустила один промах на первом огневом рубеже, что не позволило ей бороться за золото: 20 секунд она уступила победительнице гонки - Наталье Гербуловой. У свердловчанки серебро, замкнула тройку призером Анастасия Гореева. Другие представительницы региона показали неплохие результаты, что оставляло шансы на борьбу за медали в гонке преследования: Наталия Шевченко финишировала пятой, Тамара Дербушева показала 12-й результат, Светлана Миронова - 13-й.

В гонке преследования вновь лучше всех из свердловских спортсменок выступила Ирина Казакевич. Правда, подвела стрельба: пять промахов на четырех этапах - и итоговое седьмое место. Восьмой результат показала Наталия Шевченко, Тамара Дербушева вновь заняла 12-е место.

Завершили этап, а вместе с ним и весь розыгрыш Кубка России, женским масс-стартом. И это была лучшая гонка в исполнении свердловских биатлонисток. Тамара Дербушева показала феноменальную стрельбу, не допустив ни одной осечки на четырех рубежах, и финишировала в гордом одиночестве. Могла составить ей конкуренцию другая представительница региона - Ирина Казакевич. Но она допустила два промаха на третьей стрельбе и заняла второе место. Наталия Шевченко остановилась рядом с пьедесталом - у нее четвертый результат.

Так как это был последний этап Кубка России, Союз биатлонистов подвел общие итоги и вручил победителям большие и малые глобусы. Победительницей в женском общем зачете стала Анастасия Гореева, которая получила Большой глобус. Здесь стоит отметить, что свердловские спортсменки пропускали этап Кубка России в Рыбинске и проводили двухнедельные тренировочные сборы под руководством своего наставника Михаила Шашилова в Сочи. Поэтому Ирина Казакевич и Тамара Дербушева, не бежавшие три гонки в Рыбинске, заняли шестое и восьмое место в общем зачете соответственно, а могли бы в равных условиях побороться за победу с Анастасией Гореевой. Впереди решающий этап Кубка Содружества, где у свердловчанок более высокие шансы на победу в общем зачете.

Один за всех

В мужской части соревнований Свердловскую область представлял только Кирилл Бажин. В спринтерской гонке он показал 15-й результат, допустив один промах на первой стрельбе. Отставание в полторы минуты от лидера сохраняло шансы на улучшение позиции в гонке преследования, и Кирилл с задачей справился. Бажин отработал все четыре рубежа на ноль и переместился с 15-й позиции на подиум: Кирилл финишировал на третьей позиции. Всего три биатлониста чисто отстрелялись на всех этапах: победитель гонки преследования Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин и Матвей Елисеев, занявший четвертое место.

Но в масс-старте у свердловчанина снова возникли проблемы со стрельбой. Четыре промаха на первом этапе, два на последнем - и только 16-е место в гонке с общего старта. Победителем стал Антон Бабиков, вторым к финишу пришел Роман Еремин, третьим - Карим Халили.

Именно Карим Халили стал обладателем Большого глобуса у мужчин на Кубке России, и судьба первого места в общем зачете решилась в последней гонке. Кирилл Бажин расположился на 16-й позиции.