«Пули летят слишком быстро»

Фото: Скриншот телетрансляции

В российском биатлоне – крупный скандал, главным действующим лицом которого стал 14-летний стреляющий лыжник из Новоуральска Александр ИЗЕРГИН. Его лишили звания чемпиона страны в своей возрастной группе из-за того, что пули, выпущенные из его винтовки, летят слишком быстро.

24 февраля в Смоленске на первенстве России среди спортсменов 13–14 лет Александр Изергин стал лучшим в спринте на 4,5 км. Но после финиша новоуральца почему-то направили на повторный материальный контроль для проверки оружия (эта процедура проводится ДО старта). И там неожиданно выяснилось, что скорость пули из ствола винтовки свердловчанина летит на 2 м/с быстрее, чем допустимые правилами 170 м/с.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ На основании этого факта жюри приняло максимально жесткое решение – дисквалифицировать уральца и отобрать у него титул чемпиона страны.

Это повергло в шок и всю свердловскую делегацию в целом, и личного тренера Александра Изергина Наталью Башкирову в частности.

– За день до нашей гонки точно такая же проблема с оружием обнаружилась у Глеба Макеева из Псковской области, – говорит наставник уральца. – Но ему всего лишь сделали замечание.

Тренер поинтересовалась, почему псковичанина только пожурили, а ее воспитанника наказали по полной.

– Ну надо же когда-то начинать соблюдать правила, – ответили ей.

– Я, может быть, и согласилась бы с этим аргументом, – сказала Наталья Башкирова в разговоре с «Облгазетой». – Если бы все было сделано, как положено. Но ведь там нарушение на нарушении! Даже сама процедура материального контроля не запротоколирована! Технический делегат и главный судья соревнований не стали лично проверять оружие, а поверили судье материального контроля на слово. А хронограф (прибор, который измеряет скорость полета пули. – Прим. ред.), как оказалось, не имеет паспорта поверки. То есть его показаниям вообще нельзя доверять!

Показания хронографа, кстати, сильно разнятся. На предстартовом контроле прибор никакого превышения скорости не обнаружил, а вот после финиша выдал следующие результаты: 168, 170, 171, 169 и 172 м/с (при пяти измерениях с одной обоймы). Почему хронограф показал разные цифры? И почему из пяти результатов жюри выбрало самый большой?

Наталья Башкирова подала протест в дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России (СБР), который и примет окончательное решение по данному инциденту. Но ожидание результата может затянуться.

– По правилам, на создание комиссии дается пять дней, – говорит тренер. – Еще 30 дней – на то, чтобы комиссия собралась, изучила вопрос и вынесла решение. Ну и еще 10 дней – на возможную апелляцию. Итого – полтора месяца.