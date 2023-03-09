Биатлонисту Александру Изергину вернули звание чемпиона России

Фото: пресс-служба Федерации биатлона Свердловской области

Дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России (СБР) удовлетворил протест свердловского тренера Натальи Башкировой и вернул ее воспитаннику Александру Изергину звание победителя первенства страны, которое было отобрано у новоуральца за то, что пули из его винтовки якобы летели слишком быстро.

24 февраля в деревне Никитенки (Смоленская область) на первенстве России среди спортсменов 13–14 лет Александр Изергин стал лучшим в спринте на 4,5 км. Но после финиша свердловчанина почему-то направили на повторный материальный контроль для проверки оружия (эта процедура проводится ДО старта). И там неожиданно выяснилось, что пуля, выпущенная из винтовки новоуральца, летит на 2 м/с быстрее, чем допускается правилами.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ На основании этого факта жюри приняло максимально жесткое решение — дисквалифицировать спортсмена и лишить его титула победителя соревнований.

Это повергло в шок и всю свердловскую делегацию в целом, и личного тренера Александра Изергина Наталью Башкирову. Она подала апелляцию в дисциплинарный комитет СБР, где указала на множественные нарушения правил, которые были допущены членами жюри при вынесении решения.

Во-первых, не была запротоколирована процедура материального контроля.

Во-вторых, технический делегат и главный судья соревнований не стали лично проверять оружие, а поверили судье материального контроля на слово.

В-третьих, хронограф (прибор, который измеряет скорость полета пули. — Прим. ред.), как оказалось, не имеет паспорта поверки, что автоматически ставит под сомнение полученные показания.

На этой неделе Дисциплинарный совет СБР изучил материалы дела и вынес свой вердикт:

"На основании представленных документов и информации отменить решение жюри первенства России по биатлону среди юношей 13–14 лет (дисциплина спринт 4,5 км 24.02.2023) о дисквалификации представителя сборной команды Свердловской области Изергина Александра. Утвердить протокол (окончательные результаты), в соответствии с которым первое место было занято Изергиным Александром".