Четверо в десятке

Свердловчанка Анастасия Шевченко завоевала две медали на заключительном этапе Кубка Содружества. Фото: Медиа-служба СБР

В Тюмени прошел шестой, заключительный, этап биатлонного Кубка Содружества, в котором соревновались спортсмены двух стран – России и Белоруссии. Из свердловчан лучший результат показала Ирина КАЗАКЕВИЧ, занявшая в общем зачете третье место.

Кубок содружества в этом году прошел впервые. Россия и Белоруссия приняли по три этапа турнира.

Перед заключительным этапом в лидерах женского зачета шла белоруска Динара Алимбекова, а у мужчин на первой строчке располагался ее супруг – Антон Смольский. Но отрыв от преследователей был незначительным, поэтому гонки в Тюмени стали определяющими.

Свердловчане располагались в общих рейтингах на высоких позициях. Ирина Казакевич шла на втором месте, Тамара Дербушева занимала четвертую строчку, а Анастасия Шевченко – на восьмом. Единственный свердловчанин в мужских соревнованиях Кирилл Бажин занимал седьмую позицию.

Две медали и место в тройке

Лучше всех из свердловчанок на тюменском этапе выступила Анастасия Шевченко. Уже в спринтерской гонке она завоевала бронзовую медаль, хотя долгое время ее результат был первым. Но Екатерина Носкова и Виктория Сливко, стартовавшие после, показали лучшее время и заняли первое и второе места соответственно. Интересно, что после первой стрельбы в гонке лидировала Ирина Казакевич, но три промаха на стойке лишили ее шансов на медали, в итоге свердловчанка заняла десятое место. Тамара Дербушева финишировала с шестым результатом.

В гонке преследования Анастасия Шевченко держалась в группе лидеров на протяжении всей дистанции и подошла к заключительной стрельбе на третьей позиции. Промахи Виктории Сливко и Динары Алимбековой и отличная стрельба Шевченко позволили Анастасии уйти на финиш первой. Виктория Сливко отставала всего на четыре секунды, но приблизиться к свердловской спортсменке так и не сумела. Анастасия завоевала свое первое золото Кубка Содружества. Ирина Казакевич вновь на одном из рубежей промахнулась трижды и финишировала пятой, Тамара Дербушева заняла седьмое место.

В заключительной гонке турнира – масс-старте – свердловские биатлонистки остались без наград. Подвела стрельба: Тамара Дербушева и Ирина Казакевич заняли четвертое и пятое места соответственно, проиграв в борьбе за бронзу меньше десяти секунд. Победительницей стала Анастасия Гореева, второй – Наталья Гербулова, третьей – Екатерина Носкова.

Динара Алимбекова хоть и заняла в масс-старте лишь шестое место, но стала победительницей общего зачета и первой в истории победительницей Кубка Содружества. В тройку сильнейших общего зачета вошли Виктория Сливко и Ирина Казакевич. В десятку сильнейших биатлонисток турнира вошли еще две свердловчанки: у Тамары Дербушевой пятое место, у Анастасии Шевченко – седьмое.

Хет-трик Латыпова в отсутствие Смольского

Поддержать победный порыв супруги Антон Смольский не сумел. Но надо отметить, что здесь не все зависело от белорусского спортсмена. Накануне спринтерской гонки лидер соревнований заболел и не сумел выйти на старт. Таким образом, Смольский лишился не только баллов за спринт, но и за гонку преследования, в которой он также не смог принять участие.

Эти обстоятельства дали шанс на победу в общем зачете россиянам. Эдуард Латыпов отставал от Смольского меньше чем на 30 очков, что делало его основным фаворитом. Этот статус Латыпов подтвердил уже в первой гонке: Эдуард чисто отработал на двух огневых рубежах и показал лучший результат. Второе время у Даниила Серохвостова, третье – у уроженца Серова, выступающего за Санкт-Петербург, Василия Томшина. Свердловчанин Кирилл Бажин с двумя промахами занял 13-е место.

– Немножко расстроен, что Смольского не было, потому что надеялся на интересную борьбу. Соперничество всегда помогает становиться сильнее. Это интересно и для нас, и для болельщиков, – сказал после гонки Эдуард Латыпов.

В гонке преследования вновь равных не было Эдуарду Латыпову. Три промаха на четырех огневых рубежах не помешали ему финишировать первым в гордом одиночестве. Спустя минуту на финиш приехал Даниил Серохвостов, а следом – Александр Поварницын, которые в итоге заняли второе и третье места соответственно. У Кирилла Бажина седьмой результат.

Перед заключительной гонкой Эдуард Латыпов досрочно выиграл общий зачет и вслед за Динарой Алимбековой стал победителем Кубка Содружества, но это никак не отразилось на его настрое. Латыпов вновь занял первое место, оформив, таким образом, на этапе в Тюмени золотой хет-трик. Второе место занял Роман Ерёмин, третье – Никита Лобастов из Белоруссии. Кирилл Бажин не справился со стрельбой и финишировал лишь 26-м.

Антон Смольский, пропустивший в итоге весь этап, занял в общем зачете третье место: помимо Эдуарда Латыпова, белорус пропустил вперед и Карима Халили. Свердловчанин Кирилл Бажин сумел подняться на одну позицию и занять довольно высокое шестое место.