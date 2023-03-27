Свердловская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу на чемпионате России

Наталия Шевченко (на фото в центре) завоевала золото в биатлоне на Чемпионате России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Победу в спринте на 7,5 километра среди женщин на чемпионате России одержала 22-летняя спортсменка из Свердловской области Наталия Шевченко. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, сообщает департамент информационной политики региона.

Наталия Шевченко стала заниматься биатлоном менее года назад, в этот вид спорта она перешла из лыжных гонок в мае 2022 года. Спортсменка имеет только первый спортивный разряд. Залогом успеха и победы на чемпионате стала идеальная стрельба девушки. Она поразила все мишени, показав на финише результат 24.22,5.

"Если честно, я последние два дня постоянно думала именно об этой гонке, очень хотела выиграть. У меня эта мысль всегда со мной была. И когда я подошла на второй рубеж, подумала: либо сейчас, либо никогда. Стрельнула ноль и уже была уверена в своей победе. От стрельбы, да, кайфануть удалось, но от самой гонки — очень тяжело. Трасса ужасно разбитая, очень тяжело бежать, "собирать ноги", на поворотах и спусках все разбито, главное — не падать. Мне такая трасса очень тяжело дается", — сказала после финиша Наталия Шевченко.

Еще год назад Наталия Шевченко (в девичестве Мекрюкова) считалась одной из перспективных лыжниц сборной России. Зимой в 2022 году на молодежном чемпионате мире она взяла бронзу. В апреле она вышла замуж за Алексея Шевченко, работающего в тренерском штабе сборной России по биатлону у екатеринбургского тренера Михаила Шашилова, который в феврале 2022 года был удостоен регионального знака отличия "Спортивная доблесть" губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Первую гонку по биатлону Наталия Шевченко прошла в конце сентября 2022 года на летнем чемпионате России в Тюмени.

"Вся наша большая биатлонная семья очень счастлива победе Наталии! Ей было непросто переходить в биатлон. Но вся команда ей помогала. У нее уже было второе место в спринте на этапе Кубке Содружества в Раубичах (Республика Беларусь). И вот наконец-то победа!" — отметил вице-президент Федерации биатлона Свердловской области, директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Юрий Леонов.

Второй результат на чемпионате показала заслуженный мастер спорта России Анастасия Егорова (Мурманская область), третье место заняла Анастасия Гореева из Московской области, еще один заслуженный мастер спорта России. В мужском спринте на 10 километров победил Никита Поршнев из ХМАО. Шестерку сильнейших замкнул свердловчанин Кирилл Бажин.

В рамках чемпионата России 28 марта в Ханты-Мансийске состоятся гонки преследования на 10 км среди женщин и на 12,5 км среди мужчин.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовали международные соревнования — "Игры вызова легенд".