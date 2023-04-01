Женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России

В Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону завершилась женская эстафета 4x6 км. Команда Свердловской области завоевала золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
В эстафетной гонке участвовали четыре спортсменки из Свердловской области: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.
Отметим, что для Наталии Шевченко это уже третья золотая медаль чемпионата России — 2023.
Серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области. На третьем месте — сборная ХМАО-Югры.
Напомним, ранее свердловская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу на чемпионате России в спринте на 7,5 километра.