Темы дня

Спорт / Биатлон
1 апреля 2023, 17:42

Женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России

Женская сборная Свердловской области

В эстафете участвовали свердловчанки Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко. Фото: Андрей Аносов / Союз биатлонистов России

В Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону завершилась женская эстафета 4x6 км. Команда Свердловской области завоевала золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В эстафетной гонке участвовали четыре спортсменки из Свердловской области: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.

Отметим, что для Наталии Шевченко это уже третья золотая медаль чемпионата России — 2023.

Серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области. На третьем месте — сборная ХМАО-Югры.

Напомним, ранее свердловская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу на чемпионате России в спринте на 7,5 километра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.04.2023, 17:42 / Спорт
Женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России
01.04.2023, 17:02 / Общество
В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадала трехлетняя девочка
01.04.2023, 16:45 / Общество
За сутки коронавирусом заразились 144 свердловчанина
01.04.2023, 16:11 / Общество
Горячее питание в школах станет обязательным
01.04.2023, 15:38 / Общество
В ДТП на Режевском тракте погибли два человека