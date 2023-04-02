Свердловчанки выиграли золото и серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Ирина Казакевич на 3,7 секунды опередила Тамару Дербушеву. Фото: Андрей Аносов/Союз биатлонистов России

Биатлонистки из Свердловской области Ирина Казакевич и Тамара Дербушева заняли первое и второе места на чемпионате России по биатлону. Девушки были самыми быстрыми в масс-старте на 12,5 километров, сообщает департамент информационной политики региона.

Ирина Казакевич и Тамара Дербушева стреляли без промахов на заключительном огневом рубеже, тогда как их основные соперницы отправились на штрафные круги.

В итоге на финише быстрее была Ирина Казакевич, серебряный призер Олимпиады-2022. Тамара Дербушева уступила ей 3,7 секунды. Третьей стала представительница команды Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Носкова. Она проиграла лидеру 10,8 секунды.

Отметим, что чемпионат России — 2023 для свердловских биатлонисток сложился успешно. Наталия Шевченко стала обладательницей золота в спринте и гонке преследования.

Ранее женская сборная по биатлону выиграла эстафетную гонку на чемпионате России.