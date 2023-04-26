Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева удостоены знаков отличия за вклад в развитие спорта

Леонид Рапопорт вручил Ирине Казакевич благодарственное письмо губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Илья Хамов

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области прошло чествование лучших биатлонисток России — Ирины Казакевич и Тамары Дербушевой, а также их наставника Михаила Шашилова. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт вручил серебряному призеру Олимпийских игр — 2022 Ирине Казакевич благодарственное письмо губернатора Евгения Куйвашева за большой вклад в развитие физкультуры и спорта на Среднем Урале и успешное выступление на международных стартах.

Двукратная чемпионка России 2023 года Тамара Дербушева получила удостоверение и знак "Мастер спорта России международного класса".

"Мы гордимся тем, как провели прошедший сезон уральские спортсмены: выиграли чемпионат России по числу золотых наград — 6 побед в 20 гонках. Ирина Казакевич и Тамара Дербушева благодаря своей стабильности попали в шестерку сильнейших общего зачета Кубка Содружества, в котором выступали лучшие стреляющие лыжники России и Беларуси, а также рейтинга Союза биатлонистов России, где учитывались абсолютно все гонки зимнего сезона", — отметил Леонид Рапопорт.

Он также подчеркнул роль свердловского тренера Михаила Шашилова в достижении спортсменками блестящих результатов. Отметим, что 6 апреля губернатор Евгений Куйвашев вручил ему медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, женская сборная Свердловской области выиграла биатлонную эстафету на чемпионате России.

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