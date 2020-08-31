Сборная России выиграла шахматную онлайн-олимпиаду

Фото: Этери Кублашвили/Федерация шахмат России

На официальном сайте Международной федерации шахмат завершилась первая в истории онлайн-олимпиада. Сборная России под руководством екатеринбургского гроссмейстера Александра Мотылёва стала её победителем, одолев в финале сборную Индии.

На групповом этапе российские спортсмены встречались с представителями Болгарии, Турции, Армении, Румынии, Хорватии, Англии, Алжира, Марокко и Египта и заняли первое место. В плей-офф наша команда также не встретила особого сопротивления, в четвертьфинале обыграв венгров, а в полуфинале – американцев.

Финальный поединок против Индии получился напряжённым. В первом матче была зафиксирована ничья: все шесть пар разошлись миром. Зато во втором матче сборная России одержала аж три победы, а вместе с ними и победу в финальном поединке (4,5:1,5).

Однако индийская сторона подала апелляцию: дело в том, что во время партий у индийских спортсменов возникли проблемы с Интернетом, которые повлияли на конечный результат. В Международной федерации шахмат не пришли к единогласному выводу, поэтому решение на себя взял президент организации Аркадий Дворкович.

– В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоятельства, учитывая, что первый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Сети, принял решение присудить золотые медали финалистам. Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России я признаю, что она заслужила золото и выиграла его в честной борьбе, – цитирует ТАСС Аркадия Дворковича.

Таким образом, сборная России и сборная Индии стали победителями первой онлайн-олимпиады. Изначально турнир должен был проходить в России в традиционном формате, однако из-за пандемии коронавируса олимпиада была проведена в онлайн-режиме. В составе нашей национальной команды выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов,Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».