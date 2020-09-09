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Спорт / Шахматы
9 сентября 2020, 09:59

Турнир претендентов по шахматам возобновится 1 ноября

Гроссмейстеры должны вернуться в Екатеринбург 1 ноября. Фото: Галина Соловьёва

Гроссмейстеры должны вернуться в Екатеринбург 1 ноября. Фото: Галина Соловьёва

Международная федерация шахмат (FIDE) объявила, что турнир претендентов по шахматам, который в марте был остановлен в Екатеринбурге из-за коронавируса, будет возобновлён с 1 ноября 2020 года. 

В сообщении FIDE говорится, что согласно регламенту, Екатеринбург - рассматривается основным местом проведения остальных туров. Но в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки официально утверждено резервное место - столица Грузии Тбилиси. Город готов принять турнир в те же сроки.

Напомним, что турнир претендентов, который должен был определить главного соперника чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, стартовал в Екатеринбурге 15 марта. С 26 марта он был остановлен. Гроссмейстеры отыграли ровно половину – семь туров – и ушли на перерыв. Результаты сыгранных туров будут официально засчитаны и шахматисты начнут уже с имеющимися результатами.

После семи туров лидировали Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Ян Непомнящий (Россия) – у них по 4,5 очка.

Областная газета Свердловской области

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