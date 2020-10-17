Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге не возобновят в ноябре. Его отложили до весны 2021 года

Восемь претендентов не смогут вернуться в Екатеринбург в ноябре. Фото: Галина Соловьёва

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, что турнир претендентов на мировую шахматную корону перенесён на 2021 год. Турнир проходил в марте текущего года в Екатеринбурге, но был остановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее FIDE планировала возобновить игры 1 ноября.

На сайте федерации говорится, что основной причиной стала обеспокоенность по поводу безопасности игроков в разгар пандемии COVID-19.

"FIDE была готова предоставить наилучшие условия для проживания и прилета гроссмейстеров, включая использование чартерных рейсов, при этом организация выслушала мнение участников и взвесила все "за" и "против". На данный момент нет ясности по поводу готовности всех игроков участвовать в турнире. Два спортсмена, представляющих одну страну, ждут разрешения от местных властей. При всем уважении к законам всех стран, FIDE примет решение по поводу времени и места продолжения турнира на основании внутренних правил организации".

Кроме того, в сообщении поясняется, что перенос матча за звание чемпиона мира на ноябрь-декабрь 2021 года позволяет провести вторую часть турнира претендентов весной следующего года.

"FIDE подтверждает, что второй этап турнира в любом случае состоится весной 2021 года. FIDE не рассматривает никаких изменений в регламенте. Место и точные даты будут утверждены за два месяца до возобновления соревнований".