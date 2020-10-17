Темы дня

Спорт / Шахматы
17 октября 2020, 15:01

Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге не возобновят в ноябре. Его отложили до весны 2021 года

Восемь претендентов не смогут вернуться в Екатеринбург в ноябре

Восемь претендентов не смогут вернуться в Екатеринбург в ноябре. Фото: Галина Соловьёва

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, что турнир претендентов на мировую шахматную корону перенесён на 2021 год. Турнир проходил в марте текущего года в Екатеринбурге, но был остановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее FIDE планировала возобновить игры 1 ноября. 

На сайте федерации говорится, что основной причиной стала обеспокоенность по поводу безопасности игроков в разгар пандемии COVID-19.

"FIDE была готова предоставить наилучшие условия для проживания и прилета гроссмейстеров, включая использование чартерных рейсов, при этом организация выслушала мнение участников и взвесила все "за" и "против". На данный момент нет ясности по поводу готовности всех игроков участвовать в турнире. Два спортсмена, представляющих одну страну, ждут разрешения от местных властей. При всем уважении к законам всех стран, FIDE примет решение по поводу времени и места продолжения турнира на основании внутренних правил организации". 

Кроме того, в сообщении поясняется, что перенос матча за звание чемпиона мира на ноябрь-декабрь 2021 года позволяет провести вторую часть турнира претендентов весной следующего года. 

"FIDE подтверждает, что второй этап турнира в любом случае состоится весной 2021 года. FIDE не рассматривает никаких изменений в регламенте. Место и точные даты будут утверждены за два месяца до возобновления соревнований". 

Турнир претендентов, который должен был определить главного соперника чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, стартовал в Екатеринбурге 15 марта. С 26 марта он был остановлен. Гроссмейстеры отыграли ровно половину – семь туров – и ушли на перерыв. Результаты сыгранных туров будут официально засчитаны, и шахматисты начнут уже с имеющимися результатами.

Участие принимали восемь гроссмейстеров: Фабиано Каруана (США), Дин ЛижэньВан Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян НепомнящийКирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим-Вашье-Лаграв (Франция).

После семи туров лидировали Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий– у них по 4,5 очка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.10.2020, 15:16 / Общество
На Среднем Урале подготовят почти семь тысяч коек для больных COVID-19 и пневмониями
17.10.2020, 15:01 / Спорт
Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге не возобновят в ноябре. Его отложили до весны 2021 года
17.10.2020, 14:02 / Общество
Бывший схимонах Сергий обратился к Евгению Куйвашеву
17.10.2020, 13:06 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё семерых свердловчан
17.10.2020, 13:01 / Общество
За сутки в России подтвердили почти 15 тысяч диагнозов COVID-19