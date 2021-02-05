Вернется ли турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбург?

Максим Вашье-Лаграв (слева) уехал в марте из Екатеринбурга промежуточным лидером турнира Фото: Галина Соловьёва

Международная шахматная федерация (FIDE) определилась с местом проведения матча за титул чемпиона мира по шахматам: Магнус Карлсен и его потенциальный соперник сыграют с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Но вопрос в том, что соперник действующего чемпиона мира так и не определён, поскольку турнир претендентов не завершён. Он, напомним, стартовал весной прошлого года в Екатеринбурге, но из-за быстрого распространения коронавируса был остановлен и пока так и не возобновлён. Более того, FIDE так официально и не объявила, где именно пройдёт второй круг.

Турнир претендентов, который должен определить соперника Магнуса Карлсена (с 2013 года он бессменный чемпион мира), начался в столице Урала 15 марта. Восемь гроссмейстеров – Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) – должны были сыграть 14 туров. В итоге они успели сыграть только половину – семь.

25 марта стало последним игровым днём. За несколько игр до паузы организаторы делали всё возможное, чтобы обезопасить шахматистов, но дальше рисковать они не могли. Последней каплей стало решение Правительства Российской Федерации, которое объявило о прерывании авиасообщения с другими странами на неограниченный период. Турнир претендентов до последнего оставался самым крупным международным соревнованием в Европе, но коронавирус настоял на своём.

Уже после FIDE называла дату возобновления турнира – 1 ноября. Но затем, взвесив все «за» и «против», было решено отложить доигровку до весны 2021 года. Пока – без конкретной даты.

За всем этим не указали одного – места, где будет возобновлено шахматное соревнование. В апреле президент FIDE Аркадий Дворковичговорил, что Екатеринбург – приоритетный вариант. Позднее появилось ещё одно место – Грузия, которая была готова принять турнир осенью прошлого года. А что сейчас?

В конце января FIDE на официальном сайте писала, что Карлсен будет защищать титул против победителя отложенного турнира претендентов, «который должен завершиться в Екатеринбурге в апреле». Значит, всё уже решено? В самой Международной шахматной федерации на запросы «Облгазеты» не ответили. Однако несколько дней назад, выступая в прямом эфире канала Levitov Chess, глава FIDE Аркадий Дворкович сказал, что вариант с Грузией действительно рассматривался, но там «пошла волна коронавируса». Затем он добавил, что «к апрелю мы твёрдо намерены провести турнир в России».

Директор турнира претендентов и Уральской шахматной академии Альберт Степанян, в свою очередь, рассказал корреспонденту «Облгазеты», что к ситуации даже подключался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– В конце декабря по поручению многократного чемпиона мира Анатолия Карпова я встречался с Евгением Куйвашевым, – рассказал Альберт Степанян. – На встрече также присутствовали Андрей Симановский, Леонид Рапопорт, а также наша шахматистка Лея Гарифуллина и её тренер Андрей Шариязданов. Один из вопросов, который я задал губернатору, – продолжение турнира претендентов. У Евгения Владимировича сейчас много других дел и мыслей, но он сказал: турнир должен завершиться в Екатеринбурге. Он добавил, что если после праздников не случится новой волны, то будем плавно готовиться к апрелю, к возобновлению второй части. Новогодние праздники, слава богу, не принесли нам ничего отрицательного. Более того, началась вакцинация, пошёл небольшой спад заболевших. Глава региона, как и обещал, написал президенту FIDE письмо. Где подтвердил, что Екатеринбург способен обеспечить безопасность участников и достойно завершить турнир претендентов. И мы настаиваем, чтобы он прошёл здесь. Андрей Симановский в той же беседе с главой региона сказал, что готов взять на себя оставшиеся затраты.

– Что известно на данный момент? Претенденты вернутся в Екатеринбург?

– В понедельник у меня состоялся разговор с Аркадием Дворковичем. Он мне сказал: сегодня мы никакие другие страны больше не планируем. Поэтому рассматривают сейчас только Екатеринбург и на крайний случай – Москву. Такой вариант нас устраивает. Мы же привлекали этот турнир в Россию, чтобы побороться за мировую корону. Чтобы россиянин мог получить право сыграть за звание чемпиона мира именно в России. И на данный момент (все результаты семи туров будут сохранены. – Прим. «ОГ») Ян Непомнящий делит первую строчку с Максимом Вашье-Лагравом, и шансы сохраняются.

– Есть у вас информация о готовности гроссмейстеров приехать в Россию?

– Аркадий Владимирович рассказал, что уже проведены переговоры с Вашье-Лагравом – он готов приехать. Наши три спортсмена тоже. С китайскими гроссмейстерами были вопросы, но, думаю, там подключат политический ресурс. С Анишем Гири и Фабиано Каруана, думаю, тоже вопросов не будет. Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств мы всё завершим в Хаятте. Я даже сказал Аркадию Дворковичу: мы уже вошли в историю как самый продолжительный шахматный турнир в мире (смеётся).