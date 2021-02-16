Шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге

Фото: Галина Соколова

Сильнейшие шахматисты планеты вновь соберутся в Екатеринбурге. Турнир претендентов, который стартовал ещё в марте прошлого года, возобновится в столице Урала 19 апреля.

"Областная газета" уже писала о том, что в ФИДЕ не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Международной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбурге.

На момент вынужденной паузы лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, имевшие в своём активе 4,5 очка после 7 матчей. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очками после семи матчей. Победитель турнира претендентов получится возможность встретиться в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч пройдёт с 24 ноября по 16 декабря 2021 года как одно из главных событий выставки EXPO 2020 Dubai.