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16 февраля 2021, 10:33

Шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге

Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова

Сильнейшие шахматисты планеты вновь соберутся в Екатеринбурге. Турнир претендентов, который стартовал ещё в марте прошлого года, возобновится в столице Урала 19 апреля.

"Областная газета" уже писала о том, что в ФИДЕ не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Международной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбурге.

На момент вынужденной паузы лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, имевшие в своём активе 4,5 очка после 7 матчей.  Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очками после семи матчей. Победитель турнира претендентов получится возможность встретиться в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.  Матч пройдёт с 24 ноября по 16 декабря 2021 года как одно из главных событий выставки EXPO 2020 Dubai.

Расписание Турнира претендентов:

19 апреля 2021 года, 8-й тур

20 апреля 2021 года, 9-й тур

21 апреля 2021 года, 10-й тур

(22 апреля 2021 года, день отдыха)

23 апреля 2021 года, 11-й тур

24 апреля 2021 года, 12-й тур

(25 апреля 2021 года, день отдыха)

26 апреля 2021 года, 13-й тур

27 апреля 2021 года, 14-й тур

28 апреля 2021 года, тай-брейки (при необходимости)

Областная газета Свердловской области

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