Шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге

Сильнейшие шахматисты планеты вновь соберутся в Екатеринбурге. Турнир претендентов, который стартовал ещё в марте прошлого года, возобновится в столице Урала 19 апреля.
"Областная газета" уже писала о том, что в ФИДЕ не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Международной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбурге.
На момент вынужденной паузы лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, имевшие в своём активе 4,5 очка после 7 матчей. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очками после семи матчей. Победитель турнира претендентов получится возможность встретиться в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч пройдёт с 24 ноября по 16 декабря 2021 года как одно из главных событий выставки EXPO 2020 Dubai.
Расписание Турнира претендентов:
19 апреля 2021 года, 8-й тур
20 апреля 2021 года, 9-й тур
21 апреля 2021 года, 10-й тур
(22 апреля 2021 года, день отдыха)
23 апреля 2021 года, 11-й тур
24 апреля 2021 года, 12-й тур
(25 апреля 2021 года, день отдыха)
26 апреля 2021 года, 13-й тур
27 апреля 2021 года, 14-й тур
28 апреля 2021 года, тай-брейки (при необходимости)