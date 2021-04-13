На турнире претендентов «пузыря» для участников не будет

25 марта 2020 года был сыгран последний тур перед большой паузой. Фото: Галина Соловьёва.

Восемь гроссмейстеров, которые прибудут в Екатеринбург для продолжения игр Турнира претендентов по шахматам, не будут жить в так называемом «пузыре». Международная шахматная федерации (FIDE) также планирует допустить на матчи небольшое количество зрителей.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, участие в которой приняли организаторы турнира, а также глава FIDE Аркадий Дворкович.

Он сообщил, что разработан чёткий медицинский регламент, которого должны придерживаться участники. Гроссмейстеры сдадут ПЦР-тесты на коронавирус за 72 часа до первой игры. Также будут регулярно измерять температуру тела. Для шахматистов масочный режим во время самих партий будет необязательным. Традиционные рукопожатия – на усмотрения игроков.

Директор Турнира претендентов Альберт Степанян пояснил, что основную площадку – отель Hyatt Regency – не станут полностью изолировать. То есть не будет уже традиционного «пузыря», когда спортсмены живут обособленно от других людей.

В зрительный зал, в отличие от марта прошлого года, будет допущено небольшое количество зрителей. «При условии соблюдения дистанции, наличия прививки, антител или ПЦР-теста», – отметил Аркадий Дворкович. Также зрители смогут пройти в комментаторский зал, где трансляция ведётся в прямом эфире.

Для самих же гроссмейстеров наличие прививки не является обязательным. По данным FIDE, вакцинировались лишь два участника. Их имена названы не были.

Турнир претендентов, который определит соперника Магнуса Карлсена в споре за звание чемпиона мира, должен возобновиться в Екатеринбурге 19 апреля. Он был остановлен в конце марта 2020 года. На тот момент сыграли семь туров – ровно половину. В турнирной таблице лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий.

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Опубликовано в №065 от 14.04.2021