Играть готовы. Турнир претендентов по шахматам вернулся в Екатеринбург спустя год

Гроссмейстеры - в хорошем расположении духа перед стартом. Ждать очной встречи им пришлось почти год. Lennart Ootes / FIDE

Ждать пришлось больше года. 26 марта 2020, когда Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге остановили, никто представить не мог, что пауза растянется настолько. Но шахматы связаны с ожиданием лучшего времени для хода. И вот оно настало – 19 апреля. Претенденты вернулись на Урал, чтобы завершить начатое и определить лучшего.

Гроссмейстеры уже шутят, что Турнир претендентов вошёл в историю как самый продолжительный. Но чаще звучит вполне серьёзный вопрос: а как такая пауза отразится на итоговых результатах? Ответ на него, видимо, мы узнаем только 27 апреля – в финальный день.

Но ведь шахматы, как ни крути, всё равно спорт. И психологический настрой тут играет важнейшую роль. Претендентам в этом плане, конечно, не повезло. Сначала нервозность в марте 2020-го, потом отмена. Ожидание. За прошедший год онлайн-шахматы пошли в гору, но очных встреч ведь практически не было.

Впрочем, участники, истосковавшиеся по крупным турнирам, настроены положительно. Все они уже прибыли на уральскую землю – Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция). На снимках из аэропорта – улыбки.

На пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге 18 апреля, управляющий директор Международной шахматной федерации (FIDE) Дана Рейзниеце-Озола отметила, что организаторам потребовалась смелость доиграть до конца важнейший турнир.

– Кто играет в шахматы, знает, что такое «отложенная партия». В прошлом году на турнире появился нежданный арбитр – коронавирус, который заставил всех отложить свои партии. В такой ситуации игрокам и организаторам понадобились сила, смелость и гибкость, чтобы доиграть до конца этот турнир. Я благодарна им за эту решимость и за то, что этот праздник шахмат всё-таки состоится.

Гроссмейстеры уже провели первые тренировки. Фабиано Каруана – Максим Вашье-Лаграв, Ван Хао – Дин Лижэнь, Ян Непомнящий – Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – Александр Грищук сыграют в восьмом туре.

Все они по-разному провели этот год. Но были активно вовлечены в онлайн-баталии – единственный доступный формат мировых шахмат 2020 года. Китайские гроссмейстеры участвовали и побеждали в шахматном (онлайн) Кубке наций. Сборная России, где были и Ян Непомнящий, и Александр Грищук отметилась победой на онлайн-олимпиаде. Многие принимали участие в турнире чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена «Magnus Carlsen Invitational».

Мы будем следить за шахматными баталиями. На момент остановки турнира первое место делили Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий – по 4,5 очка. 3-е – 6-е места: Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5. И последние два места – Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2,5.

Российский гроссмейстер последний раз боролся за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена в 2016-м (это был экс-лидер свердловского «Малахита» Сергей Карякин).

Спустя год на турнир претендентов пустят зрителей. Организаторы сообщили, что болельщики в игровые дни будут допускаться в ограниченном количестве и могут следить за ходом борьбы вместе с комментатором Сергеем Шиповым. Все матчи пройдут в игровой зоне отеля Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8).

Расписание и трансляции: Партии будут сыграны 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 апреля. 22 и 25 – дни отдыха. При необходимости (равенство очков) тай-брейки сыграют 28 апреля. Матчи будут сыграны со следующим контролем времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода. Трансляция (с комментариями гроссмейстеров) будет доступна онлайн на трёх языках – русском (Сергей Шипов), английском (Даниил Дубов, Евгений Мирошниченко и Эльмира Скрипченко) и китайском (Хоу Ифань и Пэн Чжаоцинь). Их можно посмотреть на официальном сайте Турнира (https://candidates-2020.com), ютуб-канале FIDE.

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