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19 апреля 2021, 16:55

В Екатеринбурге стартовал Турнир претендетов по шахматам

Турнир претендетов по шахматам

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сделал символический ход в партии Каруана – Вашье-Лаграв. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 19 апреля, в Екатеринбурге стартовала вторая часть Турнира претендентов. Год назад соревнования были остановлены из-за распространения коронавируса и возобновились только сейчас. 

В торжественной обстановке гроссмейстеры начали партии. Фабиано Каруана – Максим Вашье-Лаграв, Ван Хао – Дин Лижэнь, Ян Непомнящий – Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – Александр Грищук играют в восьмом туре.

Им предстоит сыграть в Екатеринбурге ещё семь туров, чтобы определить сильнейшего, который в ноябре 2021 года сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. 

Игры проходят в отеле Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8). Следить за трансляциями можно на официальном сайте Турнира (https://candidates-2020.com) и ютуб-канале FIDE. 

Областная газета Свердловской области

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