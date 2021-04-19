В Екатеринбурге стартовал Турнир претендетов по шахматам

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сделал символический ход в партии Каруана – Вашье-Лаграв. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 19 апреля, в Екатеринбурге стартовала вторая часть Турнира претендентов. Год назад соревнования были остановлены из-за распространения коронавируса и возобновились только сейчас.

В торжественной обстановке гроссмейстеры начали партии. Фабиано Каруана – Максим Вашье-Лаграв, Ван Хао – Дин Лижэнь, Ян Непомнящий – Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – Александр Грищук играют в восьмом туре.

Им предстоит сыграть в Екатеринбурге ещё семь туров, чтобы определить сильнейшего, который в ноябре 2021 года сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Игры проходят в отеле Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8). Следить за трансляциями можно на официальном сайте Турнира (https://candidates-2020.com) и ютуб-канале FIDE.