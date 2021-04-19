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19 апреля 2021, 22:59

Фабиано Каруана и Кирилл Алексеенко одержали победы в восьмом туре Турнира претендентов по шахматам

Турнир претендентов ФИДЕ

Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился восьмой тур Турнира претендентов по шахматам. Гроссмейстеры играли больше шести часов. Победы одержали Фабиано Каруана (США) и россиянин Кирилл Алексеенко.

Раньше всех закончили играть два гроссмейстера из Китая – Ван Хао и Дин Лижэнь. В партии зафиксирована ничья. Также вничью сыграли Ян Непомнящий и Аниш Гири (Нидерланды).

Фабиано Каруана (США) за шесть часов заставил капитулировать лидера Турнира Максима Вашье-Лаграва (Франция). В итоге французский гроссмейстер утратил промежуточное лидерство. Турнирную таблицу теперь возглавляет Ян Непомнящий (5 очков), Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана набрали равное количество очков – по 4,5.

Дольше всех играли в восьмом туре два россиянина – Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. Кирилл одержал свою первую победу на турнире. Эта виктория позволила Алексеенко подняться с последней строчки таблицы на одну позицию вверх.

20 апреля будет сыгран девятый тур. Пары следующие: Алексеенко – Каруана, Грищук – Непомнящий, Гири – Ван Хао, Дин Лижэнь – Вашье-Лаграв.

Областная газета Свердловской области

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