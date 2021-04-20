Партия, отложенная на 389 дней

Гроссмейстеры рады возобновлению турнира. Ян Непомнящий (слева) хотя и разошёлся миром с Анишем Гири, но возглавил таблицу по очкам. Фото: Павел Ворожцов

389 дней участникам Турнира претендентов по шахматам пришлось ждать второго круга. Долго. Но зато какие эмоции подарил первый тур после возобновления. Победы, длительные розыгрыши и даже, кажется, мы увидели «игру всего турнира». Корреспонденты «Облгазеты» посетили баталии, чтобы убедиться: гроссмейстеры соскучились по настоящим шахматам.

Онлайн-шахматы, скорее, вынужденная мера наших дней. Сколько бы ни было разговоров, что древнейшую игру можно легко перевести на просторы Интернета, хочется ответить: шахматы перенести можно, эмоции – нельзя. Антураж турнира, тем более столь высокого уровня, неотъемлемая часть шахматных партий. Рукопожатия, взгляды, разговоры. А традиционный первый ход? Онлайн, увы, этого не даст.

Восьмой тур начался в торжественной обстановке. Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и президент региональной Федерации шахмат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский прибыли поприветствовать гроссмейстеров и открыть долгожданную вторую часть.

Президент FIDE отметил, что благодарен всем за терпение.

– С 27 марта 2020 года все ждали, когда возобновится турнир, – сказал Аркадий Дворкович. – Участники задавали этот вопрос буквально каждый месяц. Были шансы возобновить осенью 2020-го, но не получилось. В итоге прошло 389 дней. Турнир в Екатеринбурге – первая ласточка, первые живые соревнования. Именно по таким шахматам все соскучились. Это другие эмоции, другое психологическое напряжение, другой стиль по сравнению с онлайн-шахматами.

Гроссмейстеры во втором круге выглядят заметно расслабленнее. За прошедший год к ковидным причудами уже привыкли, по шахматам действительно соскучились. Нервозности, которая окружала последние игры в марте 2020 года, нет. Традиционные рукопожатия на месте, на лицах – широкие улыбки.

Уже после игр шахматисты больше обсуждали прошедший год, чем положение фигур на доске. Каждый из них говорил, насколько соскучился по очным встречам, перелётам и путешествиям. И пусть кто-то сыграл вничью, кто-то проиграл, но эмоции были одинаковые. Каждый получал удовольствие от своего любимого дела, к которому смог вернуться.

Сыгравшие первыми вничью китайские гроссмейстеры Ван Хао и Дин Лижэнь рассказали, чем занимались это время. Ван Хао, как оказалось, изучал инвестиции, а Дин Лижэнь отметил, что уже почти забыл, что такое быть профессиональным шахматистом.

– Но большое количество времени, безусловно, помогло подготовиться лучше, – ответил на вопрос «Облгазеты» Дин Лижэнь. – Для тех, у кого первая часть сложилась не лучшим образом, перерыв поможет забыть это и играть вторую часть уже как новый турнир.

Президент FIDE также рассказал корреспонденту «ОГ», что такая пауза отразится на результатах.

– Все по-разному провели этот год, но, с другой стороны, все в равных условиях. Потому что это ожидание было для всех. Можно было заняться и физической, и шахматной формой. Думаю, что характер борьбы будет таким, что никто не пожалеет. Все хотят победить и попасть на матч с Магнусом Карлсеном в ноябре в Дубае. За кого я болею? Как у президента FIDE предпочтения у меня нет, но как у гражданина России у меня есть неизбежные личные пристрастия. Сердцу не прикажешь. Но для меня главное, чтобы все показали, как они способны бороться за мировую шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий и представитель Нидерландов Аниш Гири тоже разошлись миром. Ян после игры сказал, что готовился к дебютам, которые применяет Аниш, но выбор оказался неожиданным. В итоге партия длилась недолго и на 28-м ходу оппоненты пожали руки в знак мирного исхода.

– Белые (которыми играл Ян. – Прим. «ОГ») ничего не получили по дебюту. И сложилось всё довольно скучно, – резюмировал Непомнящий.

Затем Ян повеселил собравшихся журналистов, сказав, что весь 2020 год ждал Турнира претендентов «как Хатико».

На тот момент Ян Непомнящий ещё не знал, что спустя несколько часов он станет единоличным лидером турнира. Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) играли почти шесть часов и выдали очень яркую партию. Гроссмейстеры разыграли «вариант отравленной пешки» в системе Найдорфа сицилианской защиты, и через несколько ходов ситуация на доске усложнилась так, что даже компьютер не определял, на чьей же стороне преимущество. Французский гроссмейстер подолгу задумывался над каждым ходом, оборонялся, но на 74-м ходу всё же капитулировал. Впервые за восемь туров. Комментатор на английском языке, гроссмейстер Даниил Дубов, сказал, что это может стать «игрой турнира».

Таким образом, Ян Непомнящий набрал пять очков и вышел в лидеры. Фабиано Каруана воспользовался своим шансом и сравнялся по очкам со второй позицией.

А дольше всех играли в восьмом туре два россиянина – Кирилл Алексеенко и Александр Грищук. Опытный Грищук встречался с дебютантом и самым юным участником текущего турнира, который до этого не одержал ни одной победы. И произошла мини-сенсация: на 74-м ходу Алексеенко праздновал первую викторию. Для Александра эта игра, возможно, имела важное турнирное значение, поскольку он мог подтянуться к лидерам, сыграв на опыте, но удача была на стороне Кирилла. К слову, эта победа позволила Алексеенко подняться с последней строчки таблицы на одну позицию вверх.

Сколько эмоций! А прошёл лишь один день.

Таблица и расписание: После восьми туров положение игроков следующее: 1-е место – Ян Непомнящий (5 очков), 2–3-е места – Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана – по 4,5, 4–5-е места – Аниш Гири, Ван Хао – по 4. 6–7-е места – Кирилл Алексеенко, Александр Грищук – по 3,5, 8-е место – Дин Лижэнь – 3. В 9-м туре встретились: Кирилл Алексеенко – Фабиано Каруана, Александр Грищук – Ян Непомнящий, Аниш Гири – Ван Хао, Дин Лижэнь – Максим Вашье-Лаграв. Партии начались 20 апреля в 16.00 по уральскому времени в игровой зоне отеля Hyatt Regency. Трансляции (с комментариями гроссмейстеров) доступны онлайн на трёх языках на официальном сайте турнира (https://candidates-2020.com) и ютуб-канале FIDE.

Шахматному патриарху Урала - 75! Параллельно с играми Турнира претендентов произошло ещё одно знаковое событие в шахматном мире. На этот раз в уральском. Титулованный свердловский гроссмейстер, шахматный король Урала, заслуженный тренер России Наум Рашковский отметил свой 75-летний юбилей. Наум Рашковский. Фото: Александр Исаков Патриарха уральских шахмат поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент FIDE Аркадий Дворкович, председатель Попечительского Совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, многократный чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов, член Совета Федерации России Эдуард Россель и многие другие. Наум Николаевич в шахматы начал играть рано. Причём научился сам - лежал в больнице и наблюдал за другими. Дебютировал в чемпионате СССР в Баку в 1972 году. Увы, но долгое время по разным причинам Наум Рашковский был невыездным и сыграл на международной арене не так много. Однако стал двукратным чемпионом РСФСР (1974,1976). В 1979 году выиграл представительный турнир в Сочи. Это принесло ему звание гроссмейстера. - Время было непростое, что теперь говорить, - вспоминает Наум Николаевич. - Но поиграл и встречался с чемпионами мира. Я был учеником Михаила Ботвинника. Даже помню, как встретился в Свердловске с пятым чемпионом мира Максом Эйве, который победил самого Александра Алехина. А так играл со Смысловым, Спасским, Талем, Бронштейном, Петросяном. Карпову проиграл. А с Гариком Каспаровым у меня счёт 1:1. С Фишером, правда, не сыграл. А знаете с кем бы хотелось сыграть, но не успел? С Самуэлем Решевским. В возрасте восьми лет он ездил по Европе и давал сеансы одновременной игры. Гений был. Жалко не получилось. А какая бы вывеска была?! Рашковский - Решевский. После окончания карьеры Наум Рашковский занялся тренерской деятельностью. Был главным тренером мужской сборной России на шахматной олимпиаде в Бледе (2002), когда команда завоевала золотые медали. Возглавлял екатеринбургский шахматный клуб «Малахит». К Науму Николаевичу наша газета обращается часто. За взвешенным экспертным мнением по шахматным вопросам. Вот и сейчас прежде чем принять наши поздравления, долго говорили о Турнире претендентов. Гроссмейстер следит за каждой партией. Читайте об этом в ближайших номерах.

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