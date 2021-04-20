Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался лидером Турнира претендентов после девятого тура

Ян Непомнящий. Фото: Павел Ворожцов

20 апреля был сыгран девятый тур на Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Три партии из четырёх завершились с ничейным результатом. Единственную победу одержал Аниш Гири (Нидерланды).

Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий разошлись миром. Вничью также сыграли Фабиано Каруана (США) и россиянин Кирилл Алексеенко. Аниш Гири обыграл китайского шахматиста Ван Хао. Дин Лижэнь и Максим Вашье-Лаграв также сильнейшего не выявили.

В итоге Ян Непомнящий остался лидером Турнира, набрав 5,5 очков. Сразу три гроссмейстера – Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Фабиано Каруана – имеет в активе по 5 очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по 4 очка. И замыкает таблицу Дин Лижэнь – 3,5 очка.

Десятый тур сыграют 21 апреля. Пары следующие: Фабиано Каруана – Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири, Ван Хао- Александр Грищук, Ян Непомнящий – Кирилл Алексеенко.