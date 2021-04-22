Ян Непомнящий отрывается. Российский гроссмейстер лидирует после десяти туров на Турнире претендентов

Ян Непомнящий одержал четвёртую победу на Турнире претендентов. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге завершился десятый тур Турнира претендентов по шахматам. Лидер – российский гроссмейстер Ян Непомнящий – одержал победу и укрепил свои позиции в таблице.

Ян Непомнящий подходил к новому игровому дню промежуточным лидером. В случае, если бы он проиграл Кириллу Алексеенко, или же сыграл вничью, а кто-то из его преследователей – Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) или Аниш Гири (Нидерланды) – набрал одно очко, Ян лишился бы первого места.

На доске Непомнящий – Алексеенко первый ход сделал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Ещё одним гостем должен был стать нападающий ФК «Урал», некогда обладатель Кубка УЕФА и чемпион России по футболу Павел Погребняк, но чуть-чуть опоздал к началу. В прошлом году, напомним, старт одной из партий также давал футболист – экс-игрок сборной России, чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин.

Павел Погребняк рассказал, что в шахматы его приучил играть отец ещё с юных лет и что и сейчас он может с удовольствием сесть за доску.

– Могу и на сборах поиграть, – продолжил Павел. – Правда, в «Урале» ни с кем пока не играл. А вот в «Зените» было. Здорово, что Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге. И у меня, и у моих партнёров есть возможность поприсутствовать, познакомиться с нашими шахматистами. Будем болеть за россиян – Кирилла Алексеенко, Александра Грищука, Яна Непомнящего.

– Говорят, что футбол и шахматы по тактике похожи. Согласны? – задаю Павлу вопрос.

– Шахматы – логическая игра. Они развивают стратегию, зрительную память и тактику. Поэтому футбол и шахматы, конечно, похожи.

В итоге Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко закончили первыми. Ян, играя белыми, одержал четвёртую победу на турнире.

– Оптически могло показаться, что это была очень лёгкая для меня партия, но на самом деле это, конечно, не так. Думаю, мне повезло, что в дебюте Кирилл попал в незнакомую ему позицию, – сказал после игры Непомнящий.

Заработанное очко позволило Яну укрепить своё лидирующее положение. То есть независимо от исхода других партий он оставался на первом месте. До начала десятого тура его могли догнать Максим Вашье-Лаграв(Франция), Фабиано Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды). Но все они сыграли вничью, получив по половине очка.

Также вничью сыграли идущие на пятом/шестом месте Ван Хао (Китай) и Александр Грищук. В этой партии Александр, играя чёрными, задумался над ходом больше чем на 70 минут. И это было в самом начале встречи. А дело всё в том, что Ван Хао, как он объяснил после игры, перепутал свою подготовку и сделал совсем другой ход, который заставил Александра Грищука столь долго думать.

Сегодня у шахматистов был первый день отдыха. А 23 апреля они вновь вернутся за игровые столы.

Павел Погребняк и Леонид Рапопорт стали гостями десятого тура. Фото: Павел Ворожцов

Все взгляды сейчас устремлены на Яна Непомнящего. Ещё во время партии его секундант, тренер сборной России по шахматам Владимир ПОТКИН отметил, что лидерская позиция не должна давить на Яна психологически. – Каждый игрок полон амбиций. Каждый хочет показать максимум. Соперники все очень сильные, надо приходить и играть. И если противник позволяет – надо выигрывать. Нужно действовать по позиции. – Как вы думаете, пауза в один год всё же отразится на итоговых результатах? – Если бы турнир продолжился, он был бы абсолютно другим. Думаю, что первый тур второго круга сложился бы по-другому. Один год – это большой строк. Многие шахматисты изменились. Было время на подготовку. – Сказали во вторник вас не беспокоить, поскольку ночь вы не спали и анализировали партии. У вас правда такой график? – У каждого есть свой ритм. Как тренеру мне хочется соблюдать режим, чтобы оставаться свежим и полным энергии. Чтобы помогать Яну. Но у нас было достаточно времени для подготовки. Гуляем ли по городу? Мы живём в красивом месте. Вид из окна очень радует. По вечерам гуляем, наслаждаемся видами.

Турнирная таблица после десяти туров: 1 место: Ян Непомнящий (Россия) – 6,5 очков. 2–4: Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) – по 5,5. 5–6: Ван Хао (Китай), Александр Грищук (Россия) – по 4,5. 7–8: Кирилл Алексеенко (Россия), Дин Лижэнь (Китай) – по 4. Пары 11-го тура: Ян Непомнящий – Фабиано Каруана, Кирилл Алексеенко – Ван Хао, Александр Грищук – Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири – Дин Лижэнь.

Опубликовано в №72 от 23.04.2021