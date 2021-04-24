Непомнящий и Каруана сыграли вничью. Российский гроссмейстер сохранил первое место на Турнире претендентов

Ян Непомнящий и Фабиано Каруана. Фото: Павел Ворожцов

Ян Непомнящий остался лидером Турнира претендентов по шахматам после десятого тура. В своей партии российский гроссмейстер сыграл вничью с Фабиано Каруаной (США).

В активе Непомнящего теперь семь очков. Но отрыв от преследователей сократился. Аниш Гири (Нидерланды) белыми обыграл Дин Лижэня (Китай) и набрал 6,5 очков.

Победу также одержал россиянин Александр Грищук. Он обыграл Максима Вашье-Лаграва (Франция) и теперь делит с ним четвертую и пятую строчку в таблице (5,5 очков). На третьем месте Фабиано Каруана – 6 очков.

Кирилл Алексеенко (Россия) и Ван Хао (Китай) также сыграли вничью. Ван Хао набрал пять очков. Кирилл Алексеенко – 4,5. Замыкает таблицу Динь Лижэнь – 4 очка.