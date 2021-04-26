Два тура и два претендента

Аниш Гири (слева) и Ян Непомнящий встречались в первом туре турнира в марте 2020-го. Непомнящий тогда был сильнее. Именно эта победа может оказаться решающей при подсчёте очков. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу и субботу на Турнире претендентов по шахматам были сыграны партии 11-го и 12-го туров. Интрига закрутилась: россиянин Ян Непомнящий лидирует с запасом в 0,5 очка. Его догоняет представитель Нидерландов Аниш Гири. Впереди – финишная прямая. До окончания осталось два тура.

С наступлением выходных зрители выстроились в очередь, чтобы попасть на Турнир претендентов. В игровую зону фанатов шахмат по-прежнему не пускают, но можно попасть в зал, где в прямом эфире комментирует все партии гроссмейстер Сергей Шипов. Желающих было столько, что пришлось доставлять дополнительные места. Многие хотят увидеть финальные битвы. И, конечно, тут есть на что посмотреть.

В 11-м туре главной встречей должен был стать поединок лидера Яна Непомнящего и вице-чемпиона мира Фабиано Каруаны (США). Эта партия могла повлиять на финальные расклады. Выиграй Каруана, и у них с Яном было бы одинаковое количество очков. Но гроссмейстеры в тот день быстрее всех согласились на ничью.

– Не думаю, что у чёрных (ими играл Каруана) были какие-то проблемы в этой партии, кроме разве что эндшпиля, который оказался довольно хитрым, но тоже ничего особенного, – сказал после партии Непомнящий.

Однако в параллельной встрече Аниш Гири обыграл Дин Лижэня (Китай) и сократил отставание от Непомнящего на пол-очка. Гири на следующий день предстояло играть с Каруаной, а Непомнящему – с Ван Хао (Китай).

В 11-м туре победу также одержал российский гроссмейстер Александр Грищук. Он взял верх над представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом и практически лишил его шансов на первое место. Кирилл Алексеенко и Ван Хао разошлись миром.

В субботу гроссмейстеры подарили яркие партии. Все четыре поединка завершились результативно, и впервые не было зафиксировано ни одной ничьей. Кстати, это вообще произошло впервые на Турнирах претендентов, которые FIDE проводит по новой схеме с 2013 года. За пять турниров хотя бы одна партия заканчивалась ничейным результатом.

Главной игрой стал поединок Фабиано Каруаны и Аниша Гири. Именно в нём решалось, кто же станет основным «догоняющим» Яна Непомнящего. Ничья не устраивала двух гроссмейстеров, потому что в случае своего успеха Ян становился практически недосягаемым. И Аниш Гири подарил нам ещё одну сенсацию – обыграл чёрными Каруану, лишив его шансов победить на турнире.

– Я счастлив, – сказал Гири после игры. Добавив, что для Каруаны такой исход стал «большим разочарованием».

Ян Непомнящий к тому моменту ещё не доиграл с китайским гроссмейстером Ван Хао. Их партия также получилась затяжной, Ян понимал, что Гири одержал победу, и теперь ему точно нужно заработать своё очко. Непомнящий тоже играл чёрными и в итоге склонил чашу весов в свою пользу.

– В какой-то момент я уже не мог ничего посчитать, – сказал Ван Хао после игры.

Другой китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл Александра Грищука. Уступил в своей партии и россиянин Кирилл Алексеенко. Максим Вашье-Лаграв белыми был сильнее.

Впереди два игровых дня. Интрига есть. Аниш Гири или Ян Непомнящий? В активе Непомнящего 8 очков, у Гири – 7,5. Если у двух гроссмейстеров будет одинаковое количество очков, то результат будут определять сначала по дополнительным показателям. Это в первую очередь личные встречи на турнире. По этому компоненту Непомнящий будет впереди Гири, поскольку россиянин взял верх в самом первом туре в марте 2020-го.

– Прогноз дать сложно, – сказал корреспонденту «ОГ» свердловский гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский. – Но мне кажется, что всё решится в предпоследнем туре. У Яна последняя партия с опасным соперником – Дин Лижэнем. Я его считал одним из фаворитов до начала турнира, но всё перемешалось. Сейчас трудно говорить, как сложится день. Если Гири проиграет, Ян точно будет первым. Но ещё до турнира я отмечал, что Аниш стал играть заметно лучше. Следил за его партиями. В итоге мы видим, что он обыграл Каруану, да ещё и чёрными. Это дорогого стоит.

Таблица и расписание: Положение гроссмейстеров после 12 туров: 1-е место – Ян Непомнящий – 8 очков.

2-е место – Аниш Гири – 7,5.

3-е место – Максим Вашье-Лаграв – 6,5.

4-е место – Фабиано Каруана – 6.

5-е место – Александр Грищук – 5,5.

6–7-е места – Ван Хао, Дин Лижэнь – по 5.

8-е место – Кирилл Алексеенко – 4,5. В 13-м туре встречались: Ван Хао – Фабиано Каруана, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Кирилл Алексеенко – Дин Лижэнь, Александр Грищук – Аниш Гири.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №74 от 27.04.2021