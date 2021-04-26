Ян Непомнящий. Фото: Павел Ворожцов

Россиянин Ян Непомнящий обеспечил себе первое место на Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Его преследователь Аниш Гири (Нидерланды) проиграл Александру Грищуку. И даже в случае победы в последнем туре он не опередит лидера.

Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и набрал 8,5 очков. Аниш Гири чёрными упустил победу в парти с Александром Грищуком и имеет в активе 7,5 очков. Даже в случае победы в последнем туре и проигрыша Непомнящего он не сможет занять первое место (по дополнительному показателю* – победе Непомнящего в первом туре).

Таким образом, российский гроссмейстер впервые с 2016 года сыграет в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, который состоится в ноябре-декабре 2021 года в Дубае.

*В случае равенства очков у гроссмейстеров победителя определяют по установленным ранее дополнительным показателям. Это, в частности, личные победы, а также количество выигранных партий и специальный коэффициент Бергера. Если все эти параметры не позволяют определить победителя, играется тай-брейк. В случае с Непомнящим и Гири при равенстве финальных очков будет играть роль победа Яна над Анишем в самом первом туре Турнира в марте 2020 года.

27 апреля будет сыгран заключительный 14-й тур.