Ян в Дубае и пусть все об этом знают: Непомнящий победил на Турнире претендентов по шахматам

Первым Ян Непомнящий (слева) принял поздравления от единственного шахматиста, которому уступил на Турнире претендентов - Максима Вашье-Лаграва. Фото: Lennart Ootes / FIDE

Турнир претендентов по шахматам завершился вчера, 27 апреля. Но победителя узнали за тур до конца. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий гарантировал себе первое место и теперь сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Корреспонденты «Облгазеты» наблюдали за триумфом российского шахматиста.

Предпоследний тур тянулся ожидаемо долго. Никто не хотел торопиться. В зрительном зале взгляды были прикованы к двум партиям: Ян Непомнящий - Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Грищук – Аниш Гири (Нидерланды). На этих двух досках, по сути, решалась судьба путёвки в Дубай (ОАЭ), где в конце ноября-начале декабря 2021 года будет сыгран матч за мировую корону с Карлсеном.

Гроссмейстеры за шахматной доской – люди безэмоциональные. Но даже по трансляции казалось, что Анишу Гири тяжело. А его соперник, опытный Александр Грищук, который за лидерство уже никак не боролся, прекрасно понимал, что многое зависит от него и выглядел свежее.

– Яну надо превратиться в зрителя, – пошутил комментатор Сергей Шипов. – Сходить и посмотреть партию.

Шутка, конечно, но Ян то и дело поглядывал на параллельную игру. Сам же россиянин встречался со своим «обидчиком» – Максимом Вашье-Лагравом. Именно ему Непомнящий проиграл в конце первого круга.

События разворачивались хоть и небыстро, но зато очень интересно. Непомнящий действовал аккуратно, рисковать ему было незачем. Даже в случае ничейного результата он практически гарантировал себе первое место. А на параллельной доске Александр Грищук медленно, но верно склонял партию к своей победе. Возможно, из чувства солидарности и понимания, что нужно всё решить именно в этом туре, Грищук сделал всё правильно, выждав, пока Гири ошибётся.

Ещё перед началом этого тура гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский говорил «ОГ», что Гири будет невероятно трудно и что выиграть две оставшиеся партии нельзя. В итоге позиция чёрных, которыми действовал Аниш, в какой-то момент ухудшилась совсем и Непомнящий, безусловно, наблюдая это, свёл свою партию к ничейному результату.

Конечно, Непомнящий понимал, что победа на турнире уже у него в кармане, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Он подробно разобрал партию с Вашье-Лагравом, спокойно принял поздравления с «наступающей победой» и удалился к себе в номер. Через несколько минут Аниш Гири признал своё поражение в партии с Александром Грищуком, и Яну пришлось вернуться к журналистам уже в статусе победителя.

После своей победы Ян ответил на вопросы журналистов. Принял поздравление гроссмейстер и от корреспондента «Областной газеты». – Поздравляем! Что самое первое сделаете, когда вернётесь домой? – Буду отдыхать. Можно как-то и отметить, но нужно выспаться прежде всего. А ещё партию играть (14-го тура. - Прим. «ОГ»). Поэтому пока рано о чём-то таком говорить. – Из всех сыгранных туров какая была самая сложная партия? – Честно говоря, все были по-своему сложные. А оказалось, что самой важной была партия первого тура против Аниша. Это большое творческое достижение – техническая стадия в эндшпиле. Понятно, что я знал общие идеи, но нашёл серию очень точных ходов. В итоге личные встречи оказались важны, и она сыграла свою роль. – И всё-таки? – Против Максима Вашье-Лаграва в первом круге. Крайне неудачная. Я полчаса думал и перепутал ход. Один делал ничью, а второй – вёл почти к проигрышу. То есть позиция была такая, что от меня уже мало что зависело.

Героев в тот вечер было два. Конечно же, сам Ян и Александр Грищук, который не позволил Анишу Гири протянуть интригу до последнего тура. Болельщики даже предложили Непомнящему «проставиться» перед Александром.

– Это никогда не помешает, – отшутился Грищук.

Про другие партии того вечера все словно забыли. Вице-чемпиону мира, участнику прошлого матча за мировую шахматную корону Фабиано Каруане (США) даже пришлось ждать своей очереди на пресс-конференцию, наблюдая за чужим триумфом. Он хоть и обыграл Ван Хао (Китай), но выше головы уже не прыгнешь. Кирилл Алексеенко в последней игре 13-го тура уступил Дин Лижэню (Китай).

На самом необычном и самом продолжительном Турнире претендентов определили победителя. В 13-м туре, который оказался вполне счастливым для Яна Непомнящего. Символичного тут много. И то, что российского претендента выбрали именно в нашей стране. И то, что косвенно помог ему другой россиянин. Примечательно, что в случае победы Гири в последнем туре и проигрыша Непомнящего, будет играть роль партия годичной давности.

Об этом, кстати, среди шахматной элиты разыгралась отдельная дискуссия. Дело в том, что Непомнящий набрал 8,5 очка. У Гири – 7,5. Если Ян в заключительном туре проиграет Дин Лижэню, а Гири выиграет у Алексеенко, то у них будет равное количество очков. В таком случае будут применены специальные показатели. Это, в частности, личные победы, а также количество выигранных партий и коэффициент Бергера. И только в уникальном случае равенства всех этих компонентов играли бы тай-брейк.

Против такой системы выступил 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Он раскритиковал отсутствие решающей партии и предложил вернуться к прежнему формату, когда тай-брейк выявлял победителя. На ютуб-канале Levitov Chess он заявил, что были сыграны, по сути, два разных турнира и что Непомнящий имеет преимущество благодаря победе, одержанной почти год назад.

Да, уже многие признали, что турниров получилось два. Дистанция в 389 дней действительно очень большая. За это время, на которое наложилось практически полное отсутствие традиционных шахматных встреч, многие гроссмейстеры изменились. Кто-то подтянул свой уровень, кто-то чуть сдал. Непомнящий сделал выводы и после возобновления сыграл невероятно надёжно. Да, вполне возможно, что если бы не было паузы, итоги были бы другие. Но ведь все были в абсолютно равных условиях. И отбрасывать первую часть турнира, пусть она и прошла год назад, тоже странно. К ней также готовились, на ней также играли.

27 апреля гроссмейстеры сыграли заключительный тур. Он повлияет разве что на распределение второго, третьего, четвёртого мест. А это скажется на призовых. Общий фонд, напомним, 500 000 евро. И чем выше место, тем больше сумма.

Непомнящий vs Карлсен 30-летний Ян Непомнящий стал первым россиянином с 2016 года, который встретится с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном на первенстве мира. Последним представителем нашей страны, сыгравшим в матче за мировую шахматную корону, был Сергей Карякин, бывший игрок екатеринбургского шахматного клуба «Малахит». Карякин выиграл Турнир претендентов в 2016-м в Москве. А судьба чемпионского титула была решена на тай-брейке в Нью-Йорке. Первые две партии тай-брейка закончились вничью, а оставшиеся две партии выиграл Карлсен, сохранив за собой звание чемпиона мира. Непомнящий встречался с Магнусом Карлсеном как на юниорском, так и на взрослом уровне. Несколько раз россиянин брал верх. Последний раз это произошло в 2017 году на супертурнире в Лондоне. Есть у вас какое-то послание Магнусу? – спросили Яна после 13-го тура. – Моя победа на Турнире претендентов – это уже заявление.

Подробно о Яне Непомнящем мы рассказывали в №52 от 24.03.2020 в материале под заголовком «Гроссмейстер, знаток и журналист».