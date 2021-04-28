Ян Непомнящий: «Начать – мужество, завершить – подвиг»

Ян Непомнящий стал первым российским гроссмейстером с 2016 года, выигравшим на Турнире претендентов по шахматам. Фото: Павел Ворожцов

Турнир претендентов по шахматам официально завершён. С огромной паузой он продолжался более 390 дней – ещё ни разу так долго не определяли противника чемпиона мира. Во вторник вечером был сыгран заключительный тур, а гроссмейстеры получили заслуженные награды.

Последний, 14 тур, распределил шахматистов по итоговым местам. Первое было известно ещё в понедельник – победил Ян Непомнящий. В заключительной партии он, кстати, проиграл Дин Лижэню (Китай) за 35 ходов. Наверное, найти мотивацию на последнюю партию Яну было трудно: первая позиция ему была гарантирована в любом случае (8,5 очков).

Остальные места распределились следующим образом: 2-е место – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 8 очков, 3-е и 4-е места – Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США) – по 7,5 очков. 5-е и 6-е места – Дин Лижэнь, Александр Грищук (Россия) – по 7 очков. 7-е место – Кирилл Алексеенко (Россия) – 5 очков. 8-е место – Ван Хао (Китай) – 5 очков. Последний, к слову, заявил, что уходит из профессиональных шахмат.

На закрытии, впрочем, настроение было весёлым. Гроссмейстеры, явно измотанные за эти семь туров, наконец-то получат долгожданный отдых.

Ян Непомнящий, бесконечно принимавший поздравления, на закрытии отметил высокую организацию и сказал, что начать турнир в прошлом году было большое мужество, а его завершение – подвиг.

Удивительно, кстати, что последний российский гроссмейстер, отобравшийся на матч за мировую корону, – Сергей Карякин – сделал это в 2016 году также в России, в Москве.

– Помогают ли мне стены? – переспросил Ян Непомнящий корреспондента «Облгазеты». – Начну с того, что когда я узнал, что турнир будет в Екатеринбурге, я обрадовался. Не только потому, что в России. Мне очень нравится город. Я был здесь в 2013 году, играл в высшей лиге чемпионата России, и успешно. Я очень люблю играть по разным российским городам. Особенно на Урале и в Сибири. Находясь здесь, я испытывал положительные эмоции. Разумеется, очень важно, когда чувствуешь поддержку. И поговорка, что дома и стены помогают – действительно не случайна.

– А вы чувствовали поддержку?

– Во время турнира я старался свести общение в соцсетях к минимуму. Это довольно энергозатратно. Потом уже, по возможности, начал отвечать. Это важно. Им огромное спасибо. Просто невозможно этим заниматься по ходу.

Серьёзный Ян на официальном награждении наконец-то улыбнулся. Но, как сам заметил со сцены, впереди сложнейшие полгода.

Да, как ни странно, но именно у него времени на отдых почти нет. Впереди у Непомнящего, возможно, главный матч в карьере. И длительная подготовка, чтобы в ноябре-декабре дать бой Магнусу Карлсену.

А Екатеринбург под аплодисменты проводил гроссмейстеров и простился с турниром. К слову, не только под аплодисменты, но и под звуки российского гимна. Увы, так редко сейчас звучащего на международных спортивных соревнованиях.

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Опубликовано в №76 от 29.04.2021