Свердловский гроссмейстер Александр Мотылёв выступит на Кубке мира FIDE

Александр Мотылёв. Фото: Stefan64, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Уроженец Свердловска, гроссмейстер Александр Мотылёв прошёл отбор на Кубок мира FIDE по шахматам, который будет разыгран в Сочи с 10 июля по 6 августа.

41-летний Александр Мотылёв принял участие в Европейском гибридном отборе к Кубку мира. Отборочные матчи состоялись онлайн, в них приняли участие 264 человека. В заключительную часть отбора прошли 72 участника, которые разыграли 36 путёвок на Кубок мира FIDE. Российские шахматисты получили 14 из них.

С 2005 года Кубок мира FIDE проходит раз в два года. Традиционно в нём принимали участие 128 человек, однако Международная шахматная федерация (FIDE) в 2021-м увеличила количество участников до 206. Два финалиста турнира получат право выступить на Турнире претендентов по шахматам 2022 года.

Александр Мотылёв несколько раз принимал участие в Кубке мира FIDE, но до финала не доходил. Последний раз в 2017 году он уступил во втором раунде Анишу Гири (Нидерланды). В Екатеринбурге гроссмейстер уже не живёт. Среди его главных достижений – победа на чемпионате России в 2001-м и на чемпионате Европы в 2014 году. Кроме того, он также входит в тренерский штаб мужской сборной России.