Анатолий Карпов получил награду к юбилею

Анатолий Карпов на турнире «Евразия-оупен» в Екатеринбурге Фото: Павел Ворожцов

Экс-чемпион мира по шахматам, председатель Попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолий Карпов стал обладателем Золотого знака Федерации шахмат России (ФШР).

Церемония вручения состоялась в Москве, в здании Торгово-промышленной палаты в рамках открытия Детского международного шахматного фестиваля Анатолия Карпова. Новая награда была учреждена в апреле, её первыми обладателями, помимо Анатолия Карпова, стали ещё четыре выдающихся деятеля отечественных шахмат, в том числе старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах (в феврале ему исполнилось 99 лет) и экс-чемпион мира Борис Спасский.

Вручивший почётную награду президент ФШР Андрей Филатов отметил вклад Анатолия Карпова в развитие и популяризацию шахмат. 23 мая выдающемуся российскому шахматисту, который владел титулом чемпиона мира в 1975–1985 годах, исполнилось 70 лет. Юбилею гроссмейстера посвящён и шахматный фестиваль. Приветствие участникам, организаторам и гостям Детского международного шахматного фестиваля Анатолия Карпова направил Президент России Владимир Путин.