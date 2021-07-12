В Сочи разыграют путёвки претендентов

Гроссмейстер Сергей Карякин выигрывал Кубок мира FIDE в 2015 году. Фото: Галина Соловьёва

Вчера, 12 июля, в Сочи стартовал Кубок мира FIDE (Международной шахматной федерации), в котором принимают участие 206 мужчин и 103 женщины. На кону места на Турнире претендентов – 2022. Конкуренция – высочайшая.

Достаточно сказать, что в Сочи прибыл сам Магнус Карлсен – действующий чемпион мира по шахматам, удерживающий титул с 2013 года. Ожидали и его соперника по предстоящему матчу за мировую корону – россиянина Яна Непомнящего, но он объявил, что решил сосредоточиться как раз на подготовке к важнейшим ноябрьским играм в Дубае.

Кроме Магнуса в Сочи выступят недавние участники Турнира претендентов в Екатеринбурге – Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Кирилл Алексеенко и Александр Грищук (оба – Россия). А также двукратный обладатель Кубка мира FIDE Левон Аронян, претендент на звание чемпиона мира по шахматам (2012) Борис Гельфанд и многие другие.

Уральским любителям шахмат тоже будет за кого поболеть. В мужской сетке турнира выступит уроженец Свердловска гроссмейстер Александр Мотылёв. Александр несколько раз принимал участие в Кубке мира FIDE, но до финала не доходил. Последний раз в 2017 году он уступил во втором раунде Анишу Гири. В 1/128 финала он сыграл (партия завершилась после подписания номера в печать) с ливийским шахматистом Абобкером Мохамедом Элараби.

Ещё один шахматист, знакомый свердловчанам, – Сергей Карякин, некогда представлявший уральский клуб «Малахит», – также примет участие в турнире. Перед началом первого тура Сергей отметил, что он «соскучился по нормальным шахматам».

– Последний раз играл в «живом» турнире больше полугода назад, – сказал Сергей.

В женском Кубке мира выступит воспитанница Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова и Уральской шахматной академии, чемпионка мира среди девушек (до 16 лет) екатеринбурженка Лея Гарифуллина. В первом раунде она встречалась с мексиканкой Химинес Кораллес.

Кубок мира FIDE с 2005-го проходит раз в два года. Шахматисты на турнире сыграют по две партии в каждом из кругов (первые 50 человек по мировому рейтингу сразу попали во второй круг). В случае ничейного результата после двух игр будет проведён тай-брейк. Два финалиста у мужчин и три у женщин получат путёвки на Турнир претендентов – 2022. Магнус Карлсен, кстати, не в счёт, потому что он попадёт туда в любом случае, как участник матча за мировую шахматную корону. Но великий норвежец ни разу не выигрывал Кубок мира FIDE, поэтому настроен весьма решительно.

Добавим, что солидный на турнире и призовой фонд. К примеру, победитель получит 110 000 долларов США, за второе место полагается 80 000, а за третье – 60 000.

Кубок мира завершится 6 августа. Трансляции доступны на сайте worldcup.fide.com.