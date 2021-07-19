Екатеринбургская шахматистка Лея Гарифуллина прошла в третий круг Кубка мира FIDE

Екатеринбургская шахматистка Лея Гарифуллина прошла в следующую стадию. Фото: Анастасия Королькова / Международная шахматная федерация (ФИДЕ)

В Сочи продолжается шахматный Кубок мира FIDE, где гроссмейстеры сыграли партии второго круга. Екатеринбургская шахматистка Лея Гарифуллина в 1/32 финала обыграла опытную Ольгу Гирю и прошла в следующую стадию. В мировом рейтинге их разделяют между собой 42 позиции.

На Кубке мира, выражаясь языком шахмат, разыграли дебют. Первый и второй круги уже сыграны. Напомним, что победитель определяется в двухматчевом противостоянии. В случае равенства очков играется тай-брейк. При таком регламенте (шахматисты называют его «нокаут») цена ошибки сильно возрастает: времени отыграться просто нет.

Конечно, борются соперники не только между собой, но и с ещё одним знакомым, но от этого не менее опасные врагом – злосчастным ковидом. На Кубке мира уже зарегистрировали первый случай непосредственно у участника. Причём ситуация сложилась катастрофичная: из-за технической ошибки положительный тест пришёл участнику… прямо во время партии. Гроссмейстера пришлось снимать с игры, как и его оппонента. Заболевшему засчитали техническое поражение и поместили на карантин. Второй участник прошёл дополнительное тестирование. Международная шахматная федерация не раскрывает его/её имя, однако по сообщениям различных СМИ, в том числе CNN Indonesia, заболел индонезиец Мегаранто Сусанто. Причём он играл против вице-чемпиона мира Фабиано Каруаны.

Но тем не менее турнир продолжается. В мужской и женской сетках сыграли партии все участники. Дело в том, что гроссмейстеры с высоким рейтингом (как, например, чемпион мира Магнус Карлсен) не принимали участия в первом круге – их сразу распределили во второй. У мужчин, в общем, обошлось без сенсаций.

Магнус Карлсен, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, а также Сергей Карякин, Александр Грищук прошли в третий круг. Уроженец Свердловска Александр Мотылёв в первом круге обыграл ливийского шахматиста Абобкера Мохамеда Элараби (2:0 по партиям), а во втором встретился с трёхкратным чемпионом Казахстана Ринатом Джумабаевым. Но пройти дальше не смог. Кстати, в случае его победы он бы сыграл с вице-чемпионом мира Каруаной, но теперь с ним будет тягаться Джумабаев.

В женской сетке турнира прошла в третий круг 16-летняя Лея Гарифуллина – воспитанница Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии.

Наша шахматистка в первом круге играла с мексиканкой Химинес Кораллес и никаких проблем не испытала – 2:0 по партиям. Как отметила сама Лея, «соперница уступала мне в классе, и переживать было особо незачем».

А вот во втором круге Лее досталась соперница сильнее. Турнирная сетка свела её с Ольгой Гирей. Гроссмейстер, которая старше Леи на 13 лет, уже выигрывала чемпионат и Кубок России, была призёром командного чемпионата Европы, а также в составе национальной сборной выиграла женскую шахматную Олимпиаду-2014. В российском рейтинге она седьмая (Гарифуллина – 11-я). А в мировом Гиря – 28-я, а Лея – на 70-й строчке.

Но за шахматной доской все равны. Первая партия завершилась вничью. Лея смогла спасти ситуацию и свести позицию к равенству. А во второй екатеринбургская шахматистка показала свой характер (как отмечает Российская шахматная федерация, «в поединке нервы Леи оказались крепче») и вышла в третий круг.

Соперница Леи теперь Полина Шувалова – чемпионка мира по шахматам среди юниоров и вице-чемпионка России-2020. Просто не будет.

Добавим, что партии Кубка мира FIDE в этот раз выпали на Международный день шахмат, который ежегодно отмечается 20 июля с 1966 года.