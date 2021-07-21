Лея Гарифуллина покидает Кубок мира. Сергей Карякин идёт дальше

Сергей Карякин вышел в 1/16 финала Кубка мира FIDE в Сочи Фото: Галина Соловьёва

На Кубке мира FIDE по шахматам в Сочи завершился третий круг. Екатеринбурженка Лея Гарифуллина на тай-брейке уступила вице-чемпионке России – 2020 Полине Шуваловой и покидает турнир. Бывший игрок свердловского клуба «Малахит» Сергей Карякин пробился в 1/16 финала.

Две партии тура между Леей и Шуваловой завершились вничью. Путёвку в следующий раунд разыгрывали на тай-брейке. Причём Лея вновь показала свой характер и сначала одержала победу, но Полина Шувалова смогла склонить чашу весов в свою пользу.

Для 16-летней Леи это, впрочем, неплохой результат. Особенно с учётом того, что в предыдущем круге она смогла выбить победительницу шахматной Олимпиады Ольгу Гирю, соперницу более опытную. И, как говорится, у молодой спортсменки всё впереди.

Экс-лидер уральского клуба «Малахит» Сергей Карякин обыграл Григория Опарина (ещё одна партия завершилась вничью) и теперь сыграет в 1/16 финала также с россиянином Владиславом Артемьевым. Он, в свою очередь, взял верх над победителем Кубка мира FIDE-2009 Борисом Гельфандом.

Первые партии четвёртого круга будут сыграны 22 июля. Трансляции – на worldcup.fide.com.

Шахматы Екатеринбурга 20 июля, в Международный день шахмат, в столице Урала, в УрГЭУ, состоялось отчётно-выборное собрание членов Федерации шахмат Свердловской области (ФШСО). На нём рассматривали вопросы избрания и утверждения президента, исполнительного директора, вице-президентов и членов исполкома региональной федерации. Участники единогласно поддержали переизбрание Андрея Симановского на пост президента. Альберт Степанян был переизбран исполнительным директором ФШСО. – На мой взгляд, цель развития федерации – это обладание шахматной короной и выявление талантливых детей, которые станут будущими звёздами шахмат. Для меня это самое главное, – цитирует Андрея Симановского пресс-служба УрГЭУ.

Напомним, что владелец холдинга «Сима-ленд» Андрей Симановский возглавил Федерацию шахмат Свердловской области в июле 2017 года. Он сменил на этом посту Игоря Черноголова, который руководил организацией с 2013-го.