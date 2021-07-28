Российский поход за Кубком мира FIDE

Сергей Карякин выигрывал Кубок мира в 2015 году. Фото: Павел Ворожцов

В Сочи продолжается шахматный Кубок мира FIDE, на котором, помимо прочего, разыгрывают путёвки на Турнир претендентов-2022. Гроссмейстер Сергей Карякин, ранее представлявший свердловский клуб «Малахит», прошёл в четвертьфинал.

Кубок мира преподносит свои сюрпризы. Большинство тех, кто считался фаворитом турнира (и по рейтингу, и по статусу), до 1/4 финала добраться не смогли. В него ожидаемо пробился действующий чемпион мира, шахматный король Магнус Карлсен. Но российский гроссмейстер Андрей Есипенко, игравший против него, потрепал норвежцу нервы. Победителя пришлось выявлять в дополнительных матчах.

Экс-лидер «Малахита» встречался в 1/8 финала с Максимом Вашье-Лагравом, французским гроссмейстером, недавним участником Турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Причём Вашье-Лаграв лидировал после первого круга (второй пришлось доигрывать через год) и в итоге по очкам занял второе место.

Две встречи между шахматистами завершились вничью. Победителя определяли на тай-брейке. Начали его гроссмейстеры с трёх ничейных результатов, но затем Сергей, играя чёрными, всё же взял верх над своим оппонентом. Теперь ему предстоит сыграть с Сэмом Шенклендом из США.

Ещё одним российским гроссмейстером, пробившимся в стадию четвертьфинала, стал Владимир Федосеев. Ему предстоит поединок с иранцем Амином Табатабаи.

Первые партии шестого круга были сыграны 28 июля вечером после сдачи номера газеты в печать.

Напомним, что два финалиста (кроме Магнуса Карлсена, который и так примет участие в матче за мировую шахматную корону в 2022-м) получат путёвки на Турнир претендентов-2022. У участников 1/4 финала будет право участвовать в Гран-при FIDE-2022.

Кубок мира проходит раз в два года. Последний раз из россиян его выигрывал Сергей Карякин в 2015 году.