Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира FIDE

Сергей Карякин сейчас явно задумывается о второй победе на Кубке мира FIDE в карьере Фото: Анастасия Королькова/FIDE

На Кубке мира по шахматам, который проходит в Сочи, стал известен первый финалист. Им стал бывший игрок свердловского клуба «Малахит» Сергей Карякин, обыгравший россиянина Владимира Федосеева. Сергею гарантирована путёвка на Турнир претендентов-2022.

В прошлом номере мы писали, что первая партия между Карякиным и Федосеевым завершилась вничью. Во втором поединке Сергей играл белыми и ближе к 20-му ходу создал определённый перевес. Завершилась партия на 33-м ходу, когда Владимир Федосеев признал поражение.

Согласно регламенту Кубка мира FIDE, два финалиста получат места на Турнире претендентов 2022 года. Сергей Карякин выигрывал турнир в 2016-м и участвовал в нём в 2018-м. На прошлый, который с перерывом в целый год, прошёл в Екатеринбурге, гроссмейстер не отобрался.

После игры Сергей отметил, что теперь ему будет спокойнее, потому что задачу отбора он выполнил.

Во втором полуфинале Кубка мира всё решится на тай-брейке. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен играет с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой и после двух партий у них была ничья. Дуда отметил, что он не очень-то хотел играть на тай-брейке с Карлсеном, но так уж сложились партии (встреча началась уже после подписания номера в печать).

Кстати, действующий чемпион мира, как бы не сложился поединок с россиянином Яном Непомнящим за шахматную корону в Дубае, всё равно окажется на Турнире претендентов-2022. Если он проиграет в ноябре, то будет квалифицирован как участник матча чемпионата мира. Если же выиграет – у него не будет необходимости в нём участвовать. Поэтому на сочинском Кубке мира вторую путёвку (если Карлсен сыграет в финале) получит бронзовый призёр.

Магнус Карлсен, кстати, никогда не выигрывал Кубок мира. Да, с 2013-го он сильнейший шахматист планеты, но вот именно Кубка FIDE у него нет. И по его настрою видно, что в Сочи шахматный король приехал именно за ним.

Последний раз российский гроссмейстер выигрывал Кубок мира в 2015-м. И это был как раз Сергей Карякин.