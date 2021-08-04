Победа Яна-Кшиштофа Дуды (справа) над Магнусом Карлсеном - главная сенсация Кубка мира Фото: ERIC ROSEN/FIDE

Полуфинальный поединок на Кубке мира FIDE по шахматам преподнёс сенсацию: польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда на тай-брейке обыграл действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, и теперь сыграет в финале с бывшим игроком свердловского «Малахита» Сергеем Карякиным.

Да, финала Карякин – Карлсен, который бы повторил матч за мировую шахматную корону – 2016, не будет. А ещё 3 августа вечером казалось, что шансов у молодого польского гроссмейстера на тай-брейке против чемпиона мира катастрофически мало. Но шахматы, как ни крути, это спорт, и тут также есть место сенсационным победам.

Ян-Кшиштоф Дуда сыграл с Магнусом Карлсеном две партии вничью. На тай-брейке Карлсен уже играл на текущем турнире два раза, но Дуда во второй партии дополнительных встреч смог победить короля шахмат чёрным цветом: Карлсен оказался в цейтноте и допустил промах. Времени что-то сделать уже не было.

Дуда после победы был предельно сдержан, отметив, что он счастлив и что игры были «сумасшедшими».

Теперь нас ждёт финал – Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда. Оба же гроссмейстера гарантировали себе и участие в Турнире претендентов 2022 года, который для 23-летнего Дуды будет дебютным. Из-за проигрыша Магнуса впору было расстроиться Владимиру Федосееву. Дело в том, что Карлсен автоматически попадёт на кандидатский турнир следующего года (если же проиграет в ноябре в Дубае в битве за мировую шахматную корону Яну Непомнящему и будет вынужден отбираться), и играй он в финале Кубка мира, у Федосеева был бы шанс попасть на Турнир претендентов – 2022 с третьего места. Но теперь этот вариант невозможен.

Действующий чемпион мира вообще максимально удивил шахматную публику. Да, он дошёл до полуфинала, но по ходу турнира испытывал, казалось, несвойственные ему трудности. Только на тай-брейке Магнус обыграл поляка Радослава Войташека и 19-летнего россиянина Андрея Есипенко (причём Есипенко в дополнительных поединках белым цветом даже один раз обыграл чемпиона мира). Магнус Карлсен ни разу не выигрывал Кубок мира, не покорился он ему и в этот раз.

А вот Сергей Карякин, наоборот, после успешного 2016 года и последовавшего затем спада вновь поднимается на высокий уровень. Финальный матч с Дудой начался 4 августа уже после сдачи номера «ОГ» в печать. Следить за поединками можно на официальном сайте Кубка мира FIDE – worldcup.fide.com.

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