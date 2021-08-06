В партии Ян-Кшиштоф Дуда (слева) – Сергей Карякин тай-брейк не понадобился. После первой ничейной встречи польский гроссмейстер одержал победу. Фото: David Llada/International Chess Federation (FIDE)

В Сочи были сыграны заключительные партии шахматного Кубка мира FIDE. В финале бывший игрок уральского клуба «Малахит» Сергей Карякин уступил гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде. Молодой польский шахматист – главная сенсация турнира.

Это имя нужно запомнить – Ян-Кшиштоф Дуда. Ему 23 года. На Кубке мира он сначала обыграл сильнейшего гроссмейстера планеты, а затем и победил в финале вице-чемпиона мира Сергея Карякина (ничья в первой партии и победа во второй).

Кубок мира проводится раз в два года. Борьба всегда ожесточённая. На кону и путёвки на Турнир претендентов, и на Гран-при ФИДЕ, и, конечно, большие призовые. Победитель, к примеру, получает 110 тысяч долларов.

Дуду, конечно, никто к фаворитам не относил. Это, в общем, ни для кого не секрет. На Кубок мира съезжаются лучшие гроссмейстеры мира. Список участников и их титулы в одну статью не поместятся. Мы уже писали, что, кроме действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, удерживающего титул с 2013 года, на Кубке играли Фабиано Каруана,Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук,Левон Аронян, Борис Гельфанд, Сергей Карякини многие другие.

При этом Ян-Кшиштоф двигался по турниру уверенно. Первый тай-брейк у него случился лишь в партии с россиянином Александром Грищуком, в 1/8 финала. С тремя предыдущими соперниками он разбирался в рамках двух игр. В итоге Дуда не проиграл ни одной партии на Кубке мира.

А вот Сергей Карякин уже в 1/16 испытал трудности с соотечественником Владиславом Артемьевым. Сергей усложнил себе ситуации в рамках двух партий, и всё решалось в дополнительных встречах. Похожие ситуации возникали и в партиях с Максимом Вашье-Лагравом, и с Сэмом Шенклендом.

Понятно, что оба гроссмейстера, оказавшись в финале, уже были, по сути, обладателями двух главных призов – путёвок на кандидатский турнир. У Яна-Кшиштофа Дуды была ещё и дополнительная к тому времени награда – сенсационная победа в полуфинале над самим Карлсеном. И, возможно, эта победа ещё сильнее мотивировала польского шахматиста.

Первая партия финала завершилась вничью. Эксперты отмечали, что дебютная подготовка Яна-Кшиштофа оказалась безупречной, и Сергей понимал, что рассчитывать на дебютный перевес ему не приходится. Поэтому он форсировал ничью повторением ходов.

Во второй встрече Дуда играл белыми и к середине партии имел преимущество. Чёрные фигуры Сергея оказались в невыгодных позициях в тылу и на 30-м ходе российский гроссмейстер был вынужден капитулировать.

После своего триумфа Ян-Кшиштоф был предельно спокоен. Шахматисты люди, конечно, сдержанные, но после больших побед могут хоть как-то проявить эмоции. Дуда разговаривал с прессой так, будто он выиграл лишь первую партию в начале турнира, а не весь Кубок мира. Кстати, он стал первым представителем Польши, выигравшим этот трофей.

– Я чувствую себя великолепно, – сказал гроссмейстер. – Никогда не испытывал таких эмоций в классических шахматах (Дуда был вице-чемпионом мира по блицу в 2018 году. – Прим. «ОГ») . Я доволен результатом.

Также победителя спросили и о возможности бороться за звание чемпиона мира в 2022 году.

– Почему бы и нет, – улыбнулся Ян-Кшиштоф. – Особенно если у меня будет такая же форма, как и здесь.

Но и для Сергея Карякина второе место на Кубке мира тоже можно смело занести в актив. Задачу минимум он точно выполнил.

Он выигрывал на этом турнире в 2015-м. В 2016 году, когда боролся с Карлсеном в битве за мировую шахматную корону, он был на пике (в том числе и популярности, вышедшей далеко за пределы мира шахматных фанатов), но затем наступил некий спад. Сергей, вероятно, и сам это понимал. Сейчас его возвращение на Турнир претендентов, второе место на Кубке мира, вновь выглядит серьёзной заявкой на борьбу за самые престижные титулы.

Норвежец Магнус Карлсен в итоге занял третье место, победив в двух партиях россиянина Владимира Федосеева. Карлсен поздравил Дуду, отметив, что это огромное достижение и что польский гроссмейстер – заслуженный победитель.

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