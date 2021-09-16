Россия защитила титул победителя шахматной онлайн-олимпиады

Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду второй раз подряд (Лея Гарифуллина – четвёртая слева в первом ряду). Фото: Этери Кублашвили

Сборная России по шахматам второй раз подряд выиграла шахматную онлайн-олимпиаду. В финальном поединке наши спортсмены обыграли сборную США. За российскую команду выступала екатеринбурженка Лея Гарифуллина.

Российским шахматистам второй год подряд удалось добраться до финала онлайн-олимпиады. Прошлый закончился крайне необычно. Наши спортсмены встречались с представителями Индии, после первого круга была зафиксирована ничья, а во втором россияне одержали уверенную победу. Индийская сторона подала апелляцию: мол, во время партий были проблемы с Интернетом, что в итоге повлияло на конечный результат. В FIDE приняли решение вручить золотые медали обоим финалистам.

– В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоятельства, учитывая, что первый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Сети, я принял решение присудить золотые медали финалистам. Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России я признаю, что она заслужила золото и выиграла его в честной борьбе, – сказал Аркадий Дворкович.

В этом году российские шахматисты стали единоличными победителями шахматной олимпиады. На групповом этапе наши спортсмены не оставили никому шансов: были обыграны Украина (4,5:1,5), Германия (6:0), Чехия (5:1), Парагвай (4,5:1,5), Израиль (5:1), Аргентина (6:0), Италия (5:1), Испания (4:2) и Латвия (6:0). В четвертьфинале турнира, хоть и не без труда, сборная России обыграла команду Венгрии (оба матча россияне выиграли со счётом 3,5:2,5), а в полуфинале одолела одного из лидеров мирового рейтинга – сборную Китая (первый матч завершился со счётом 3,5:2,5, второй – 4:2).

В финале нашей команде противостояла сборная США, и российские гроссмейстеры одержали победу в двух матчах с одинаковым счётом 3,5:2,5. Таким образом, Россия защитила свой титул победителя онлайн-олимпиады.

– Поздравляю нашу команду, всех россиян, всех болельщиков и любителей шахмат с победой на онлайн-олимпиаде. Нет более высокой чести и большей радости, чем приносить золотые медали своей стране. Эта важная победа стала возможна благодаря самоотдаче наших спортсменов и слаженной работе тренерского коллектива, – отметил старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов.

В этом году в онлайн-олимпиаде участвовали 153 страны. В составе каждой команды – 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трёх женщин, двух юниоров и двух юниорок. Лея Гарифуллина из Екатеринбурга, кстати, принимала участие и в финальном поединке: во втором матче Лея обыграла американку Талию Сервантес и принесла команде золото олимпиады.

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