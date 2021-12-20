Свердловчанин Александр Мотылёв стал чемпионом Европы по быстрым шахматам

Александр Мотылёв уже завоёвывал чемпионские титуты по рапиду. Фото: Александр Зайцев

В Польше завершился чемпионат Европы по рапиду (быстрые шахматы). Победителем стал свердловчанин Александр Мотылёв.

Состязание проходило в Катовице (Польша). Гроссмейстер Александр Мотылёв набрал 9,5 очка из 11. Столько же очков у Александра Донченко из Германии и Паулюса Пультинявичюса из Литвы, но они отстали от победителя по дополнительным показателям и заняли второе и третье места соответственно.

"В 11 турах с контролем времени 15 минут + 10 секунд за ход воспитанник екатеринбургского клуба "Этюд", ныне проживающий в Москве одержал 9 побед, один раз сыграл в ничью и один раз проиграл", - рассказали в пресс-службе федерации шахмат Свердловской области.

В соревновании участвовал 571 шахматист из 22 стран.

Напомним, Александр Мотылёв в 2017 году стал чемпионом России по рапиду.