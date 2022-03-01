Не стало Бориса Фрадкина

Борис Фрадкин. Фото: Александр Зайцев

Международный мастер по шахматам, известный тренер, исполнительный директор екатеринбургских шахматных клубов Борис ФРАДКИН скончался на 76-м году жизни.

С шахматами Борис Фрадкин познакомился в Свердловске в семь лет. Позже его записали в кружок районного Дома пионеров при заводе «Уралмаш». В 1958 году уже в шахматный клуб Свердловского Дворца пионеров его привёл его друг – гроссмейстер Наум Рашковский, с которым он дружил всю жизнь.

В 1969 году в составе команды Свердловской области, полностью состоявшей из воспитанников шахматного клуба Свердловского Дворца пионеров, он стал чемпионом командного первенства РСФСР на Кубок Михаила Чигорина. Первым крупным успехом стало личное первенство Россовета ДСО «Спартак» в 1981 году, в котором он взял главный приз и попал на командное первенство страны в составе коллектива, в котором в числе прочих играли Тигран Петросян и Гарри Каспаров. Звание мастера спорта СССР ему было присвоено в 1986 году. Победа в международном турнире в Екатеринбурге сделала его международным мастером.

Коллеги говорят: все любили Бориса Исааковича за мягкий нрав и доброту, беззлобно-ироническую, шутливую форму общения. А старшие ребята старались попасть в команду под его руководством.

Борис Исаакович был исполнительным директором екатеринбургских шахматных клубов «Макс-Вен», «Урал», «Малахит», «Сима Ленд». Работал в Уральской шахматной академии с первых дней её создания в 2008 году.