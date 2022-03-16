В Екатеринбурге стартовал детский турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора

Детский турнир проходит в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" стартовал турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В нём участвуют более 300 детей от 9 до 15 лет.

Среди участников как профессионалы, так и любители. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей, сообщает департамент информполитики региона.

На церемонии открытия министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт отметил, что "уральская школа открыла много ярких имён, воспитала выдающихся спортсменов", достойно представляющих Средний Урал в стране и за рубежом. По его словам, шахматы являются базовым видом спорта, которым занимаются более 22 тысяч свердловчан.

Кстати, турнир должен был пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса был отменён.

Также на открытии гроссмейстер Александр Злочевский сказал, что Екатеринбург становится шахматной столицей России.

Напомним, в декабре 2021 года свердловчанин Александр Мотылёв стал чемпионом Европы по быстрым шахматам.

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