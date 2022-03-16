Темы дня

Спорт / Шахматы
16 марта 2022, 18:00

В Екатеринбурге стартовал детский турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора

турнир по быстрым шахматам

Детский турнир проходит в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" стартовал турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В нём участвуют более 300 детей от 9 до 15 лет.

Среди участников как профессионалы, так и любители. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей, сообщает департамент информполитики региона.

На церемонии открытия министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт отметил, что "уральская школа открыла много ярких имён, воспитала выдающихся спортсменов", достойно представляющих Средний Урал в стране и за рубежом. По его словам, шахматы являются базовым видом спорта, которым занимаются более 22 тысяч свердловчан.

Кстати, турнир должен был пройти в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса был отменён.

Также на открытии гроссмейстер Александр Злочевский сказал, что Екатеринбург становится шахматной столицей России.

Напомним, в декабре 2021 года свердловчанин Александр Мотылёв стал чемпионом Европы по быстрым шахматам.

Читайте также:

В Екатеринбурге проект Дома шахмат в историческом здании прошёл госэкспертизу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.03.2022, 18:36 / Общество
Не сбавляя скорости: отключение точки LINX в Лондоне не повлияет на российский интернет
16.03.2022, 18:34 / Общество
В Екатеринбурге почти на месяц перекроют две улицы
16.03.2022, 18:00 / Спорт
В Екатеринбурге стартовал детский турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора
16.03.2022, 17:35 / Общество
Количество просмотров клипов "ВКонтакте" за сутки выросло до 715 млн
16.03.2022, 17:30 / Общество
Представитель АСИ рассказал о плюсах периода "турбулентности" для предпринимателей