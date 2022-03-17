Юные фигуры

Контроль времени – десять минут и плюс пять секунд на ход. Времени анализировать ситуацию – очень мало Фото: Алексей Кунилов

В Конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошёл турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Участие приняли более 140 человек из Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской, Тюменской областей, Забайкальского края и ХМАО-Югры. Корреспондент «Облгазеты» узнал подробности.

Отложенного два года ждут

Турнир на Кубок губернатора Свердловской области должен был пройти два года назад, в эти же даты. 16 марта 2020 года – в день рождения главы региона – в Конгресс-холле тожественно открывали Турнир претендентов по шахматам, а юные шахматисты были на низком старте. Но пандемия всё поменяла. Тогда решили не рисковать и отменили юношеские соревнования.

Сейчас, как отмечают организаторы, когда с ковидом научились жить, решено было Кубок провести. Место действия то же, те же возрасты – мальчики и девочки до 9, 11,13 лет, а также юноши и девушки до 15.

– Сложное время пандемии нас разлучило, не давало возможности встречаться и общаться. Но сегодня мы медленно возвращаемся в нормальную жизнь, и фестиваль – яркий тому пример, – сказал руководитель Уральской шахматной академии, исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. – Два года назад мы вынуждены были всех отправить по домам. Сегодня мы получили возможность играть вживую. Екатеринбург занимает устойчивые позиции в шахматах, как лидер во всей стране. И надеюсь, эту высокую планку будем поддерживать.

Альберт Степанян. Фото: Алексей Кунилов

– Мы в Москве завидуем белой завистью Свердловской области и тому, что здесь происходит в шахматной жизни, – сказал в свою очередь заслуженный тренер России, международный арбитр Александр Злочевский.

Девушки побеждают кавалеров

Шумное море юных шахматистов заняло почти весь третий этаж Конгресс-холла. Параллельно проходили соревнования по шашкам, где участвовали около 50 человек.

Шахматный турнир открыл министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Его ход с d2 на d4 – дебют ферзевой пешки – дал старт партии между Екатериной Коберман и Василисой Онищук. Правда, белые, которыми сходил министр, не победили.

Дебют ферзевой пешки от министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Фото: Алексей Кунилов

– Уральская школа открыла много ярких имён, воспитала выдающихся спортсменов, достойно представляющих Свердловскую область в России и за рубежом, – отметил после Леонид Рапопорт. – Сейчас шахматы являются базовым видом спорта, которым занимаются более 22 тысяч свердловчан.

Кубок главы региона проходил по быстрым шахматам: 10 минут основного времени с добавлением пяти секунд на ход. В остальном всё как на взрослых турнирах: любая техника в игровом зале запрещена, только напитки, никакой еды и разговоров между собой, за опоздание – временной штраф. Родители на игры не допускаются. Вполне «взрослый» и призовой фонд – 300 000 рублей.

Турнир был хоть и по быстрым шахматам, но Иван Прохоров из Верхней Салды превратил их в супербыстрые. Он первый из всех игроков одолел своего соперника. На это ему потребовалось, по ощущениям, чуть больше минуты. Шустрый Ваня стремительно покинул игровой зал, не успев ответить на главный вопрос: поставил ли он сопернику так называемый детский мат.

В итоге шахматисты из Свердловской области – Дмитрий Кузенцов и Георгий Ненашев – победили в возрастных категориях до 9 лет и до 15 лет у мальчиков соответственно. В других возрастах выиграли представители Курганской и Тюменской областей. У девушек шахматистки из нашего региона победили во всех возрастных категориях – Мария Клещева (до 11 лет), Арина Леонова (до 13 лет) и Каролина Коняхина (до 15 лет).

Справка Турнир по быстрым шахматам на Кубок губернатора Свердловской области прошёл в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», организованного при поддержке компании «Сима-ленд» и президента Федерации шахмат Свердловской области Андрея Симановского. В программе фестиваля – турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу, теннису. В соревнованиях участвуют олимпийские чемпионы, известные спортсмены, государственные деятели.

В турнире приняли участие дети из семи регионов России Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов