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Спорт / Шахматы
24 марта 2022, 18:23

Гроссмейстер Сергей Карякин: «Я по жизни боец и считаю, что должен бороться до конца»

российский шахматист, гроссмейстер

Сергей Карякин. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, в Храме-на-Крови, состоялась встреча с чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, гроссмейстером и заслуженным мастером спорта РФ Сергеем КАРЯКИНЫМ. Именитый шахматист поделился историей своего пути, рассказал, как тренируется, и дал советы юным спортсменам.

Перед встречей гроссмейстер поделился эмоциями по поводу своей дисквалификации FIDE и дальнейшими планами.

– Мне было очень обидно, но я по жизни боец и считаю, что должен бороться до конца. Мы подадим апелляцию, но даже если это не сработает, буду работать дальше и готовиться к следующим турнирам.

Также шахматист рассказал, что после отстранения задумался о создании альтернативы Международной федерации. Однако на данный момент идея находится «у него в голове», и предстоит много переговоров с российскими и зарубежными компаниями, так как нужны серьёзные призовые.

– Пока что я хотел бы понять, буду ли я участвовать в Турнире претендентов, от которого меня отстранили, – отметил Сергей Карякин. – Если нет, то у меня освободится время и я смогу путешествовать и развивать шахматы в регионах.

Затем Сергей Карякин рассказал, что добился своих успехов благодаря сильной поддержке родителей, которые ради сына даже переехали из Симферополя в Краматорск, где на тот момент была одна из сильнейших шахматных школ Украины. И когда через три года Сергей вернулся в родной город, он уже обладал званием самого молодого гроссмейстера.

– Мой обычный тренировочный день проходит за компьютером, – рассказал Сергей. – Мы с тренером анализируем разные позиции, смотрим партии сильнейших шахматистов мира. Дело в том, что каждая шахматная партия несёт в себе какую-нибудь идею, мысль или новинку и за всем этим нужно следить. При этом, когда только начинал заниматься шахматами, я тренировался минимум по 7–8 часов в день без выходных. Сейчас уже за счёт опыта и интенсивности могу работать по 2–3 часа в день, и этого будет достаточно.

Кроме того, по словам Сергея, занятие шахматами положительно влияет на учёбу в школе и помогает концентрироваться, развивать логику и интуицию.

– Я считаю, что шахматы самый комплексный вид спорта, где каждый нюанс важен: ты должен быть готов физически и должен проделать серьёзную работу в шахматном плане. Желательно, чтобы была предрасположенность к этому виду спорта. И самое главное – должна быть любовь к шахматам.

российский шахматист, гроссмейстер
Фото: Павел Ворожцов

Помимо советов юным шахматистам, гроссмейстер также поделился своим отношением к игре с компьютером.

– С программами сейчас соревноваться тяжело. Уже в 2004 году был матч между компьютерами и людьми. Я был единственным среди людей, кому удалось выиграть у чемпиона мира среди машин. Но команда людей всё равно проиграла, и больше такие матчи не проводились.

В конце встречи спортсмен провёл автограф-сессию и сфотографировался со всеми желающими.

Напомним, что в рамках своего визита на Урал Сергей Карякин также посетил Верхнюю Пышму, где провёл сеанс одновременной игры на 26 досках.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сыграл партию в шахматы с Сергеем Карякиным и добился лучшего в своей жизни результата – ничьи. Фото: Павел Ворожцов
российский шахматист, гроссмейстер
Фото: Павел Ворожцов
российский шахматист, гроссмейстер
Фото: Павел Ворожцов
российский шахматист, гроссмейстер
Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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