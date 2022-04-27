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27 апреля 2022, 15:49

Анатолий Карпов открыл в Екатеринбурге турнир "Уральский ферзь"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В УрГЭУ в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи состоялось открытие турнира по быстрым шахматам "Уральский ферзь" имени Анатолия Карпова. Турнир проходит в столице Урала уже второй раз.

В турнире участвуют учащиеся свыше десятка школ и колледжей, а также около двадцати вузов семи субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Как отметил Анатолий Карпов, который присутствовал на открытии, количество спортсменов, желающих принять участие в "Уральском ферзе", за год выросло в несколько раз.

- Рад всех приветствовать. У нас сложилась традиция красиво и красочно открывать шахматные турниры. Конечно, это требует больше усилий, но зато результат приятен. Задача одна - повышать популярность нашего с вами вида спорта. Мы очень быстро растем, если в прошлом году было 20 участников, то теперь - больше ста. И, я надеюсь, что эта цифра будет расти из года в год, - сказал Анатолий Карпов.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, турнир "Уральский ферзь" планируют сделать традиционным и с каждым годом не только увеличивать число участников, но и расширять их географию.

После торжественного открытия турнира Анатолий Карпов подписал шесть шахматных досок, которые достанутся в подарок лучшим спортсменам "Уральского ферзя".

Областная газета Свердловской области

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