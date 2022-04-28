Фото: Павел Ворожцов

В УрГЭУ в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи прошел турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени Анатолия Карпова. Турнир состоялся в Екатеринбурге уже второй раз.

В нем участвовали ученики свыше десятка школ и колледжей, а также учащиеся около двадцати вузов семи субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Как отметил Анатолий Карпов, который присутствовал на открытии, количество спортсменов, желающих принять участие в «Уральском ферзе», за год выросло в несколько раз.

Фото: Павел Ворожцов

– У нас сложилась традиция красиво и красочно открывать шахматные турниры. Конечно, это требует больших усилий, но зато результат приятен. Задача одна – повышать популярность нашего с вами вида спорта. Мы очень быстро растем: если в прошлом году было 20 участников, то теперь – больше ста. И, я надеюсь, эта цифра будет расти из года в год, – сказал Анатолий Карпов.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, турнир «Уральский ферзь» планируют сделать традиционным и с каждым годом не только увеличивать число участников, но и расширять их географию. После торжественного открытия турнира Анатолий Карпов подписал шесть шахматных досок, которые достались в подарок лучшим спортсменам «Уральского ферзя».

Фото: Павел Ворожцов

После приветственных речей и общения с шахматистами Анатолий Карпов ответил на вопросы журналистов.

– Анатолий Евгеньевич, чем важен турнир «Уральский ферзь»?

– Такие мероприятия повышают интерес к шахматам в регионе. УрГЭУ много делает для того, чтобы расширить круг шахматистов, увеличить количество преподавателей. Мы открыли кафедру при университете, так что, я думаю, в скором времени получим пополнение и сможем ввести шахматы в школьную программу. Пока нам просто не хватает преподавателей, но, думаю, решим эту проблему.

– Почему, на ваш взгляд, важно ввести шахматы в обязательную школьную программу?

– Во всем мире уже констатируется тот факт, что шахматы в лучшую сторону влияют на общую успеваемость детей. Также шахматы влияют на повышение дисциплины учеников. ЮНЕСКО рекомендует вводить шахматы в школьную программу во всем мире, и мы будем стремиться к этому.

– Какие навыки помогают развивать шахматы у детей?

– Понимание логики, стратегии. Тренировка памяти. Да и просто учат детей сохранять концентрацию, что тоже очень важно. Шахматы учат отбирать информацию и ее анализировать, что впоследствии помогает в принятии абсолютно любых решений.

Фото: Павел Ворожцов

– В последнее время снимают много художественных фильмов про шахматы. Как вы к этому относитесь?

– Приятен сам факт, что шахматы находятся в центре внимания. Режиссеры многих стран обращаются к этой теме. По качеству фильмы разные. В последнее время много американских картин про шахматы. Netflix неплохой сериал снял («Ход королевы». – Прим. «ОГ»), но в таких картинах события далеки от реальности. Есть сомнительного качества работы. Например, фильм про матч Бобби Фишера с БорисомСпасским я посмотрел всего 15 минут, выключил. Что касается «Чемпиона мира», то я был консультантом, вымыслов в этой картине мало.

– В Екатеринбурге и Свердловской области сейчас проводится большое количество шахматных турниров, как детских, так и взрослых. Наш регион начинают называть шахматной столицей России. Согласны с таким утверждением? И за счет чего области удается быть в лидерах в шахматном мире?

– Когда мы достигли мира в региональной шахматной федерации, нам стало легче работать. Еще недавно были две противоборствующие федерации, которые мешали друг другу и развитию спорта. При моем участии удалось достичь перемирия, сейчас у нас единая федерация, возглавляемая Андреем Симановским. Нам удалось укрепить Федерацию шахмат Екатеринбурга, что очень важно, потому что во многих регионах областные и городские федерации не дружат между собой. Совсем недавно мы получили особняк в центре города, предназначенный для шахматного клуба, там же будет располагаться Академия шахмат Анатолия Карпова. Сейчас нужно привести его в порядок, проект реконструкции согласован, надеюсь, к концу 2023 года в центре Екатеринбурге появится шахматный клуб.